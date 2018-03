Bonus cultura 2018, come fare richiesta e chi ha diritto ai 500 euro

Confermato anche per il 2018 il bonus cultura di 500 euro destinato ai giovani che hanno appena compiuto 18 anni. Potrà essere speso per libri, ebook, cd, dvd musicali o per accedere a mostre, musei, cinema ed altre attività, semplicemente registrandosi e stampando i buoni da mostrare agli esercenti abilitati. Si tratta di buoni spendibili anche sul web. Notizia positiva quindi, per i neo- diciottenni, è la proroga del bonus cultura.

Bonus cultura 2018

Per richiedere il bonus cultura 2018 occorre aver compiuto 18 anni nel 2017 e dunque essere nati nel 1999. Il bonus può essere speso durante tutto l’anno, fino al 31 dicembre 2018. Ma attenzione: il termine ultimo per richiedere il bonus di 500 euro è il 30 giugno 2018.

Il bonus viene gestito interamente tramite il sito web 18app o tramite l’applicazione per smartphone. 18App è la famosa applicazione che permette a chi ha compiuto i 18 anni nel 2017 o nel 2018 di usufruire dei 500 euro messi a disposizione dallo Stato per il Bonus Cultura. Tramite l’applicazione è possibile usufruire di codici da usare per effettuare pagamenti per libri, musei, mostre etc. Ma come annullare un buono 18App? Vi basterà seguire questa comoda guida per riuscire nell'operazione. Dal momento che i soldi vengono scalati solo al momento del pagamento, i buoni posso essere annullati in ogni momento. Non possono però essere annullati i buoni per musei, monumenti e parchi né i buoni creati per Amazon.

Come spendere il bonus cultura

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente per acquisti relativi alle seguenti categorie:

Libri

Ebook

Audiolibri

Cd musicali

Dischi in vinile

Dvd musicali (non cinematografici)

Musica registrata (ad esempio mp3 acquistati da store online)

Cinema (biglietti o abbonamenti)

Concerti (biglietti o abbonamenti)

Teatro o danza (biglietti o abbonamenti)

Eventi culturali come festival o fiere

Corsi di musica, teatro o danza

Corsi di lingua straniera

Come richiedere il bonus cultura

Per i nati nel 2000, si legge nella pagina Facebook che promuove il bonus, non è ancora possibile accreditarsi online e usufruire del “tesoretto”. Come per le precedenti edizioni - si legge - l’attivazione avverrà solo successivamente alla pubblicazione di un decreto attuativo ad hoc. Quello che si può fare in anticipo, se si sono già compiuti 18 anni, è richiedere le coordinate Spid. Tutti i dettagli sul sito 18app.italia.it