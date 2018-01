Bonus per elettrodomestici e arredi nel 2018: come funziona

Chi acquisterà mobili o grandi elettrodomestici nel 2018, per un immobile sottoposto a ristrutturazioni edilizie avviate a partire dall’1 gennaio 2017, potrà usufruire di un bonus. Il bonus consiste in una detrazione fiscale pari al 50% della spesa, fino ad un massimo di 10mila euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, e vale per acquisti che siano stati successivi all’avvio della ristrutturazione.

Bonus arredi 2018: tutte le informazioni

Solo determinati lavori consentono di usufruire del bonus arredi 2018, si tratta di lavori che riguardano la manutenzione ordinaria o straordinaria e i lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo o restauro di parti comuni di un condominio e di lavori di risanamento conservativo, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di un appartamento. Non dà diritto ad usufruire del bonus la manutenzione ordinaria relativa alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, alla sostituzione della pavimentazione, cal ambio di infissi esterni o sanitari, al rifacimento interno dell’intonaco. Non rientrano nel campo di applicazione del bonus neppure la realizzazione di un box auto o di posti auto di pertinenza dell’abitazione mentre per gli interventi di efficientemente energetico è previsto un apposito e diverso bonus (del 65%).

Bonus elettrodomestici 2018

Il bonus vale per i grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) o superiore e per i mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Per usufruire del bonus occorre effettuare un pagamento tracciabile, quindi attraverso bonifico (bancario o postale), carta di credito o bancomat. E’ inoltre importante conservare tutte le fatture di acquisto riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, ricevute, documentazione e gli addebiti in conto corrente delle spese sostenute a questo riguardo.

Il bonus verrà corrisposto in 10 anni ma in caso di decesso del beneficiario non verrà trasferito ai suoi eredi.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala