Figli e famiglia: tutti i bonus del 2018

Tante sono le agevolazioni dedicate alle famiglie, sia sotto forma di detrazioni fiscali che in termini di bonus. Gli aiuti economici si basano perlopiù sul reddito percepito e sul numero di figli a carico. Ecco una panoramica degli incentivi previsti per il 2018, i principali bonus per figli e famiglia.

Bonus bebè e bonus mamma domani

Per un figlio avuto (anche tramite adozione o affido) a partire dall’1 gennaio 2018 e per la durata di un anno (dalla nascita, adozione o affido), l’Inps corrisponde un bonus di 80 euro mensili se la famiglia del bambino ha un reddito ISEE tra i 7.000 e i 25.000 euro e di 160 euro se il reddito ISEE è inferiore ai 7.000 euro. Il bonus mamma domani consiste invece in un contributo una tantum di 800 euro riconosciuto a prescindere dal reddito alle madri all’ottavo mese di gravidanza, ma anche a quelle che adottano o hanno in affidamento un bambino.

Bonus baby sitter e contributo asilo nido

Ancora operativo per tutto il 2018, consente di ottenere il pagamento da parte dell’Inps dei servizi di babysitting sino a un valore pari a 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome). Corrisposto come incentivo alla rinuncia al congedo parentale, cioè alla maternità facoltativa (si può ottenere in misura parziale se si rinuncia solo a parte del congedo parentale) può essere utilizzato anche per pagare la retta dell’asilo nido (in questo caso, l’Inps paga direttamente l’asilo prescelto, che deve essere convenzionato con l’istituto). Possono richiederlo le lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato; le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps, (comprese le libere professioniste); le lavoratrici autonome e le imprenditrici (iscritte alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti). Il bonus asilo nido consiste in un contributo di 1.000 euro l’anno (per massimo 3 anni) corrisposto, a prescindere dal reddito, a chi abbia figli iscritti all’asilo nido.

Bonus sicurezza

Consiste in una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi antifurto e di videosorveglianza volti a garantire la sicurezza fisica della casa e delle persone. Si applica nel dettaglio all’acquisto e installazione di grate, porte blindate o rinforzate; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; vetri antisfondamento; tapparelle metalliche con blocchi; telecamere a circuito chiuso collegate con centri di vigilanza privata; rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate e recinzioni. Possono usufruire del Bonus Sicurezza 2018 le persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile e gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile; titolari Partita IVA, associazioni tra professionisti e enti che non svolgono attività commerciale. La detrazione spetta anche ai familiari.

