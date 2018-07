Ristrutturazioni, lavori "green" e sisma bonus: tutte le agevolazioni 2018 per gli immobili

Per il 2018 sono previsti una serie di bonus per quanto riguarda gli immobili. Si va infatti dalle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni alle detrazioni sulle spese per interventi di sistemazione del verde. Ma ci sono anche importanti detrazioni per chi esegue interventi per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici. Ecco un riassunto dettagliato di tutti i bonus previsti per il 2018 per quanto riguarda gli immobili.

Bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazioni è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute (entro il limite di 96mila euro) per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati in Italia. Il bonus, in vigore già negli anni scorsi, vale anche per lavori avviati entro il prossimo 31 dicembre e si applica a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno in Italia. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Sisma bonus

Chi esegue interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici può detrarre parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Chi invece compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Bonus verde o ecobonus

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per interventi volti alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Viene riconosciuta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile e può beneficiarne chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi ed ha sostenuto le relative spese.