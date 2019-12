Bonus latte da 400 euro per le mamme che non possono allattare

Un bonus fino a 400 euro a neonato, fino al sesto mese di vita, per l'acquisto di latte artificiale per le mamme che non possono allattare. Lo prevede l'emendamento alla manovra approvato in commissione bilancio al Senato.

Per l'acquisto di sostituti del latte materno sarà istituito al ministero della Salute un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021. Sarà però un decreto a stabilire, entro marzo, quali saranno i requisiti economici per ottenere il beneficio, e e per quali impedimenti all’allattamento il bonus verrà concesso.