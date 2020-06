Coronavirus, bonus da 1.000 euro per medici e dentisti: a chi spetta e come chiederlo

Un nuovo bonus da mille euro per medici e dentisti iscritti all'Enpam. Ad ufficializzare il nuovo sussidio, denominato Enpam +, è stato lo stesso ente previdenziale per medici e dentisti: parte oggi, giovedì 25 giugno, con risorse proprie, il bonus da mille euro al mese, della durata di tre mesi, riservato in maniera specifica a giovani, pensionati e professionisti in ritardo con il versamento dei contributi, che in un primo momento erano rimasti esclusi dalla prima versione del bonus Enpam da mille euro, stanziato per fare fronte all'emergenza Covid-19.

Enpam, nuovo bonus da 1.000 euro per medici e dentisti

Si tratta di "uno sforzo straordinario - commenta il presidente Enpam Alberto Oliveti - che conferma una volta di più quanto la nostra Fondazione voglia essere vicina e a supporto di tutti quei medici e odontoiatri che stanno risentendo in maniera drammatica della crisi Covid-19". A conferma di questo impegno ad allargare la platea dei beneficiari dei sussidi dell'Enpam - si legge in una nota - con il nuovo bonus Enpam + sono circa 31mila i potenziali iscritti che ne possono fare richiesta e che si vanno ad aggiungere ai circa 60mila camici bianchi che hanno già ricevuto il primo bonus da mille euro. Il tutto per un esborso dalle casse dell'Enpam che finora è già stato pari a circa 140 milioni di euro.

Enpam, nuovo bonus da 1.000 euro: quali sono i requisiti

L'ottenimento del nuovo bonus è connesso al rispetto di alcuni requisiti di base: deve infatti essere autocertificata una diminuzione del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019 e dimostrata la propria regolarità contributiva con, nel caso, la relativa richiesta di mettersi tempestivamente in regola con i versamenti. L'Enpam fa notare inoltre che questo bonus, seppur in forma ridotta, va anche ai pensionati che continuano a lavorare: una categoria danneggiata dalla crisi Covid-19, ma esclusa da tutti gli indennizzi statali. Come per tutti gli altri sussidi erogati dall'Enpam nel corso dell'emergenza Covid-19 - conclude la nota - anche in questo caso, la domanda per il bonus Enpam + va fatta dall'area riservata del sito della Fondazione. Le domande sono state aperte oggi.