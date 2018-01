Bonus mobili, tutte le novità: "Risparmi fino al 50% anche negli elettrodomestici"

L’agevolazione "Bonus mobili" è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018. Il bonus mobili consente di detrarre l'Irpef del 50% per l'acquisto sia di mobili e sia di grandi elettrodomestici: è bene precisare sin da subito che per ottenere l'agevolazione fiscale è necessario richiedere il "bonus mobili" per acquisti destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus mobili, tutti i requisiti per accedere allo "sconto"

L'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Infine, se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

guida_bonus_mobili_2018 (Pdf)