Bonus moto e motorini elettrici, ci sono novità: fino a 3.000 euro anche senza rottamazione

Bonus moto e motorini elettrici, ci sono buone notizie. Prosegue senza soste il lavoro della commissione Bilancio della Camera sul decreto Rilancio. Si tenta di consegnare il testo (che deve esser convertito entro il 18 luglio) all'Aula giovedì per il voto di fiducia.

Tra le novità delle ultime ore spunta anche un incentivo all'acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi: con emendamenti di M5S e Pd, riformulati e approvati dalla commissione Bilancio, l'ecobonus nel 2020 sale fino a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio motorino (da euro 0 a euro 3) e si potrà ottenere anche senza rottamazione ma fino al tetto attuale di 3mila euro.

Bonus motorini elettrici: a chi spetta e a quanto ammonta

"Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle a mia prima firma approvato oggi, il decreto Rilancio introdurrà una importante novità per chi vuole acquistare motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli elettrici delle categoria da L1e a L7e. Abbiamo esteso l'incentivo precedentemente introdotto anche a chi non ha un veicolo da rottamare della stessa categoria". Lo afferma Emanuele Scagliusi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Grazie all'emendamento, dunque, chi vuole acquistare uno dei veicoli di queste tipologie riceverà fino a 3.000 euro di incentivo, coprendo fino a un massimo del 30% del prezzo del mezzo. Per chi deve anche rottamare un veicolo da euro 0 a euro 3 o ritargato posseduto da almeno 12 mesi, l'incentivo arriva a 4.000 euro fino al 40% del prezzo del veicolo elettrico acquistato. Una buona notizia per i cittadini, per la mobilità sostenibile e per la qualità dell'aria delle nostre città", conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle. Manca solo l'ok finale del parlamento.