Manovra, spunta anche il "bonus rubinetti"

Uno sconto del 65% per l’acquisto e l’installazione di rubinetti e soffioni doccia. È quanto prevede un emendamento presentato al Pd alla legge di bilancio.

L’idea dei dem, riferisce Il Sole 24 Ore, è di estendere l’ecobonus anche alle spese effettuate "per l’acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri".

Bonus facciate, ci sarà un tetto di spesa

Un altro emendamento, presentato questa volta dal M5s, interviene invece sul bonus facciate. La misura prevede un aiuto fiscale per incoraggiare i privati a provvedere alla ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici al fine di dare un nuovo volto alle nostre città. Si tratta di una detrazione molto importante, pari al 90% dell’importo.

Tuttavia compare un tetto di spesa di 192mila euro, cioè il doppio del limite di 96mila euro per unità immobiliare previsto per le ristrutturazioni. Il bonus sarà inoltre cumulabile con le altre detrazioni ma solo "a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divietò di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente".