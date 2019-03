Bonus telefono, bolletta dimezzata e chiamate gratis: come ottenerlo

Tra le varie bollette che ogni mese dobbiamo pagare, figura anche quella del telefono fisso, una spesa che molte famiglie fanno fatica a sostenere. Non tutti sanno però che esiste un 'bonus telefono' disponibile per i clienti della Tim, che permette di risparmiare molto sulla bolletta del fisso. Per poter accedere a questa agevolazione bisogna però essere in possesso di determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio cos'è, come funziona e come accedere al cosiddetto 'bonus telefono'

Bonus telefono 2019, cos'è e come funziona

Come detto in precedenza, il bonus è disponibile soltanto per gli abbonati a Tim, incaricata a fornire il servizio universale. L'agevolazione permette di dimezzare il canone e di poter usufruire di telefonate gratis verso fissi e cellulari. Ecco i dettagli del bonus telefono:

sconto del 50% del canone telefonico di Tim, che passa così da 19 euro a 9,50 ;

; 30 minuti di telefonate gratuite verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.

L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha inoltre invitato Tim a mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà offerte di connessione internet a banda larga di tipo flat (cioè non basate sui consumi, ma con un costo predeterminato), mantenendo il diritto a ricevere il bonus telefonico e ha assicurato la reperibilità sul mercato di sole offerte internet disgiunte dal servizio “voce” e “dati”.

Bonus telefono 2019, quali sono i requisiti

Come avviene per altre tipologie di bonus, come ad esempio quello sulle bollette di gas e luce, anche in questo caso esistono dei requisiti base per poter accedere allo sconto. Possono fare richiesta del bonus telefono tutti gli tenti con un contratto di telefonia con l'operatore Tim, con un reddito Isee documentato inferiore a 8.112,23 euro

Bonus telefono 2019, come richiederlo

Esistono due 'strade' per richiedere il bonus telefono e sono le seguenti:

Tramite FAX al numero verde 800.000.314

Via raccomandata all’indirizzo TIM casella postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

Per entrambi i canali di richiesta è necessario compilare e allegare la seguente documentazione:

il modulo che puoi reperire sul sito della Tim

della la fotocopia dell’attestato Isee

la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto relativo alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede l’agevolazione

Quanto dura il bonus telefono

Il bonus vale un anno. Tim ti ricorderà la scadenza tramite le due fatture di ottobre e novembre. Infine ricordiamo che, per evitare l’interruzione del servizio, l’agevolazione prevede una proroga di due mesi per permettere al consumatore di rinnovare la tariffa ridotta; nel caso non vi sia un rinnovo, i due mesi di proroga a tariffa ridotta saranno ricaricati sulle bollette successive.