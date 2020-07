Bonus vacanze, sfondata quota 300mila: arrivano tre chiarimenti essenziali

Ad oggi sono stati erogati più di 306.523 bonus vacanze, per un controvalore economico di oltre 140 milioni di euro. A fare il punto dell'incentivo è il ministro dell'innovazione digitale Paola Pisano con un tweet. Il buono è stato già speso da 5.432 famiglie e potrà essere richiesto fino al 31 dicembre prossimo.

Tre chiarimenti importanti. Nel bonus vacanze, non ci sono più dubbi, possono essere compresi anche i servizi accessori, come quelli balneari. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate. In pratica il turista può utilizzare il bonus anche per pagare i servizi balneari (ombrelloni e sdraio, ad esempio), a patto che facciano parte di un pacchetto incluso nella fattura emessa da un unico fornitore, cioè dalla struttura scelta per trascorrere le vacanze. Tanto per fare un esempio, se si decide di andare in un albergo e si fruisce dei servizi balneari di un secondo fornitore, il bonus è spendibile se il titolare dell’albergo include nella fattura anche quei servizi".

Per quel che riguarda invece le strutture in cui è possibile beneficiare dell’agevolazione, il bonus è utilizzabile presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, villaggi turistici, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow o villette per vacanze, bed&breakfast). Lo sconto è valido anche per chi prenota con agenzie di viaggio e tour operator. Restano esclusi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

Il bonus è usufruibile fino al 31 dicembre 2020. Il bonus è spendibile una sola volta nel periodo indicato. Per richiederlo, occorre installare l’applicazione IO, resa disponibile da PagoPa e scaricabile dai principali stores. Una volta effettuato l’accesso all’app mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), sarà possibile richiedere fino al 31 dicembre 2020 il bonus dopo aver verificato di averne i requisiti, cioè una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un Isee inferiore a 40 mila euro. Se avrà diritto al bonus, otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) da mostrare al titolare della struttura per l’applicazione dello sconto.

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine del consiglio confederale della Uil, ha commentato: "Bene il bonus vacanze. Si vedono segni concreti e tangibili del lavoro di questi mesi".

Che cos'è il bonus vacanze e a chi spetta

