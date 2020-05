Bonus vacanze, 500 euro per le famiglie e 150 per i single. Ma occhio alla prenotazione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum che sintetizza e spiega tutte le misure introdotte dall'ultimo decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i danni causati dall'emergenza COVID-19. Tra queste c’è anche la ‘Tax Credit Vacanze’, ribattezzata dai media "bonus vacanze".

Si tratta di un contributo che viene riconosciuto ai nuclei familiari utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo. Il bonus vale ovviamente solo per il periodo d’imposta 2020. A beneficiarne i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del bonus è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro. Ci sono però dei paletti. Il bonus

Può essere utilizzato da un solo componente per ciascun nucleo familiare

Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast

Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale

Bonus vacanze, occhio alla prenotazione

ll buono potrà essere speso in alberghi, campeggi e bed&breakfast. La spesa andrà effettuata in un’unica soluzione. L'80% del contributo sarà scontato sulla fattura elettronica emessa dalla struttura ricettiva, il restante 20% sarà da portare in detrazione. Per usufruire del bonus bisogna rivolgersi direttamente alla struttura in cui si sceglie di alloggiare, senza "l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator". Insomma, non si potrà sfruttare il credito in caso di prenotazione e pagamento tramite portali come Booking e simili.