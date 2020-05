Col decreto coronavirus arriva anche il bonus videogiochi

Che ci fa un bonus videogiochi all’interno del Decreto Rilancio, formulato per sostenere le imprese i lavoratori in crisi e sulla soglia della povertà a causa del lungo lockdown da coronoavirus? Bene chiarirlo da subito: il bonus videogiochi non è un bonus per acquistare i videogames, ma un aiuto per finanziare una industria che - secondo gli ultimi dati - vale un giro d’affari pari a un miliardo e 787 milioni di euro, con un tasso di crescita dell’1,7 mentre la quota di mercato dei videogiochi prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7% del totale.

Inoltre, complice anche l’isolamento domestico forzato, il settore digitale tra cui quello dei videogiochi, è incredibilmente cresciuto durante il periodo dell’emergenza coronavirus visto che molti si sono dedicati ai videogiochi facendo innalzare le vendite del settore gaming.

Nasce quindi in seno al ministero dello sviluppo economico un fondo denominato First Playable Fund che prevede un aiuto per le case di produzione italiane a sostegno del settore videoludico. Si parla di 4 milioni di euro riservati per finanziamenti a fondo perduto

Come si legge nel testo del decreto il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogame, necessarie alla realizzazione dei prototipi tramite l'erogazioni di contributi a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

Si specifica anche come la destinazione del videogioco debba essere pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale.