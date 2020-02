Bonus seggiolino: da oggi al via le domande, ma il sito non funziona

Da oggi, 21 febbraio, è possibile chiedere il bonus di 30 euro per l’acquisto dei seggiolini anti-abbandono in automobile per i bambini di età inferiore a 4 anni.

Dal venerdì 21 febbraio, si legge infatti sul sito del Ministero dei Trasporti, "la piattaforma sarà accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma".

Bonus seggiolino, il sito ha qualche problema

Tutto bene? Insomma. Molti utenti in queste ore stanno segnalando il malfunzionamento del sito https://www.bonuseggiolino.it/, che risulta accessibile solo nell’area riservata agli esercenti (qui il link) che vogliono registrare sulla piattaforma il proprio punto vendita.

Per ottenere il bonus da 30 euro, si legge sul sito del Mit, il richiedente deve infatti registrarsi sulla piattaforma, ma al momento sembra impossibile farlo.

Come ottenere il bonus

"Il contributo - spiega il Ministero - è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore".

Anche per chi ha già acquistato il dispositivo è previsto un rimborso. Per ottenerlo bisogna farne richiesta entro 60 giorni dall’operatività della piattaforma, allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura.

Le multe per chi non si adegua

Per chi non si mette in regola dal 6 marzo scatteranno le sanzioni: si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.