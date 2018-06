Borsa, Ftse Mib chiude su: bene Fineco e Banca Generali

(Alliance News) - Dopo una rapida risalita dai minimi intraday nel pomeriggio, il principale indice di Piazza Affari chiude in rialzo la sessione di scambi di mercoledì 6 giugno 2018. Il FTSE Mib chiude in rialzo dello 0,3% a 21.807,59 dopo il calo dell'1,2% col quale ha terminato la seduta di martedì.

Tra gli indici minori, il Mid-Cap guadagna lo 0,3% a 41.290,78 dopo aver chiuso appena sopra la parità martedì sera. Lo Small-Cap, anch'esso reduce da una chiusura martedì con guadagni marginali, termina la terza seduta della settimana su dello 0,5% a 22.073,66. Infine, l'AIM Italia termina in aumento dello 0,6% a 9.407,12 dopo aver guadagnato lo 0,8% il giorno prima.

Guidano i migliori performer Fineco e Banca Generali, entrambe in rialzo dopo aver comunicato in giornata i dati relativi alla raccolta netta di maggio. La banca del gruppo UniCredit ha chiuso mercoledì su del 5,9% dopo aver reso noto che nel quinto mese del 2018 ha EUR686 milioni mentre, da inizio anno, la raccolta è positiva per EUR2,92 miliardi, registrando un incremento del 20% su base annua.

Per quanto riguarda Banca Generali - in rialzo del 3,9% a fine giornata - nel mese di maggio la raccolta netta ammonta a EUR603,0 milioni, in aumento di EUR129,0 milioni da EUR474,0 milioni del mese prima.

Da inizio anno, la raccolta segna un saldo positivo pari a EUR2,65 miliardi, in calo da EUR3,20 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, con un decremento di EUR549,0 milioni.

Bene anche Bpm e Mediobanca, su rispettivamente del 4,4% e del 3,2% a fine seduta, coi bancari che in parte hanno risalito la china dopo un avvio di giornata negativo per il comparto degli istituti di credito.

Ordine sparso per quanto riguarda gli altri titoli in rialzo, con Mediaset, Salvatore Ferragamo e STMicroelectronics che guadagnano tra il 3,0% e l'1,1%.

Passando all'altro capo del Mib, tra i peggiori c'è Terna, in calo dell'1,3% a fine giornata. Male anche l'altra big utility del principale paniere, ItalGas, che ha chiuso giù dello 0,7%. Come raccontato da Alliance News quest'oggi, è bagarre per il nome del numero uno di Cassa Depositi e Prestiti, che detiene il 29,8% di Terna e il 26% di ItalGas. Flavio Valeri di Deutsche Bank si è chiamato fuori dalla corsa per lo scranno pubblico più importante, lasciando così in lizza Massimo Tononi, Mario Nizzo e Giovanni Gorno Tempini.

Male sul Mib anche Moncler, giù dell'1,1% a fine giornata e in controtendenza - come visto - con Ferragamo. In ribasso anche Saipem, Luxottica ed Unipol, con cali compresi tra l'1,1% e lo 0,5%.

Fuori dal principale paniere, la mid Falck Renewables guadagna il 7,4%. Ieri la società ha annunciato la firma e il closing per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici, già in esercizio, per un totale di 14,5MW DC e per i diritti a investire in progetti futuri con Syncarpha Capital LLC valutati complessivamente USD27,4 milioni.

Tra le PMI quotate, invece, Smre cede l'1,9% nel giorno in cui la società ospita nella sua sede umbra un incontro tra ricercatori, imprenditori, associazioni di settore, giornalisti specializzati, investitori e rappresentanti dell’alta finanza, che discuteranno di Green mobility tra tecnologia, finanza e trasformazioni.

Tra le aziende dello Star, infine, Sogefi chiude in rialzo del 3,3% dopo aver comunicato di aver siglato un contratto con Volvo Cars per la fornitura di pompe per liquido di raffreddamento motore per i modelli ibridi di futura generazione XC40, S60, V60, XC90 e S90.

Sul fronte economico, nel mese di maggio le vendite like-for-like nel settore retail dell'Eurozona sono cresciute, invertendo il calo osservato invece ad aprile. Lo ha reso noto il report pubblicato mercoledì mattina da IHS Markit.

La crescita riflette i maggiori aumenti in Germania e Francia ed una flessione più lenta in Italia. L'indice PMI Retail di IHS Markit è infatti salito a 51,7 nel mese di maggio, rispetto al dato di 48,6 visto ad aprile, evidenziando inoltre il maggiore incremento a partire da febbraio.

In Europa, il FTSE 100 di Londra guadagna lo 0,3%, il CAC 40 di Parigi cede lo 0,1% e il DAX 30 di Francoforte registra un rialzo dello 0,3%.

In particolare, a Londra, buona performance di Smurfit Kappa, che chiude in rialzo del 2,1% dopo aver previsto un outlook positivo per il futuro a seguito del rifiuto di un'offerta di acquisto - bocciata ben due volte - avanzata dal gruppo USA International Paper. La società britannica ha previsto un buon andamento "in solitaria", ponendo così fine alle voci e alle speculazioni sull'offerta arrivata da Oltreoceano.

A New York, al momento, il Dow è in rialzo dello 0,6% a 24.957,23, il Nasdaq sale dello 0,2% a 7.650,68 mentre l'S&P 500 guadagna lo 0,2% a 2.754,46.

Nel Forex, alla chiusura dei mercati europei di mercoledì, l'euro viene scambiato col dollaro a USD1,1767 rispetto a USD1,1676 registrato al termine della seduta di martedì. Secondo gli analisti, a spingere in alto il cambio sono state le dichiarazioni di alcuni funzionari della BCE che hanno preannunciato la fine imminente del QE. La sterlina, invece, vale USD1,3418 contro USD1,3428 della sera prima.

Nel commercio di materie prime, invece, il brent viaggia a USD74,87 al barile contro USD74,30 di martedì sera mentre un'oncia d'oro ha un valore di USD1.299,48 rispetto a USD1.299,10 del giorno precedente.

Per quanto riguarda gli eventi del calendario economico di giovedì, alle 0845 CET arrivano i dati del conto corrente francese, alle 0930 arriva l'indice Halifax dei prezzi delle case in UK e alle 1000 CET è il turno delle vendite al dettaglio italiane e delle riserve in valuta estera della Cina. Alle 1100 CET, poi, arriverà il PIL dell'Eurozona per il primo trimestre del 2018 e la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana per il mese di maggio.

Nel pomeriggio, alle 1430 CET, dagli USA arriveranno le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, alle 1630 CET sarà la volta delle scorte di gas naturale e alle 2100 CET si chiuderà con il credito al consumo statunitense.