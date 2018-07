Borse, Piazza Affari in ripresa: vola STM

(Alliance News) - Piazza Affari termina in rialzo la seconda seduta settimanale, recuperando dopo la performance negativia registrata lunedì, così come le altre principali piazze europee. A guidare i guadagni sul principale indice meneghino è FCA, che si riprende dopo le perdite registrate lunedì, con la notizia delle dimissioni dell'Ad Marchionne che ha scosso i mercati.



Il FTSE Mib termina su dell'1,3% a 21.874,69, avendo chiuso la seduta di lunedì in calo dello 0,9%.



Tra gli altri indici, il Mid-Cap guadagna lo 0,1% a 41.060,53, dopo aver chiuso in flessione dello 0,9% la seduta precedente, mentre lo Small-Cap raccoglie lo 0,4% a 21.862,78, avendo terminato la seduta di lunedì in ribasso dell'1,0%. L'AIM Italia conclude in verde dello 0,3% a 9.704,34, mentre aveva terminato lunedì su dello 0,2%.



In vetta al listino principale si posiziona STMicroelectronics, su del 4,1%, recuperando dopo la chiusura negativa del 2,2% di lunedì.



Bene anche per CNH Industrial, su del 3,8%, seguito da FCA, in verde del 2,4%, che guida l'inversione di tendenza dei titoli della famiglia Agnelli, dopo che nei giorni scorsi avevano registrato ingenti perdite in seguito alla sostituzione di Marchionne e alle dimissioni del responsabile in Europa Altavilla. Alla guida di FCA è arrivato Mike Manley e ci si aspetta una continuità quasi totale rispetto al precedente Ad. Exor raccoglie l'1,5%, e anche Ferrari riesce alla fine a recuperare e raccoglie lo 0,4%, dopo aver chiuso la seduta di lunedì in calo del 4,9%.



Segue il comparto bancario, con UniCredit in positivo del 3,6%, Intesa Sanpaolo in rialzo del 3,1%, Mediobanca su del 2,9%, Banca Generali che guadagna il 2,5% e BPER su del 2,0%. Martedì in Europa i titoli bancari si posizionano tra i migliori performer dopo che la svizzera UBS ha registrato una crescita del 9% dell'utile netto del secondo trimestre.



Sul lato opposto del principale listino si trovano principalmente i titoli utilities, che non riescono a sollevarsi dopo la chiusura negativa registrata lunedì. A2A scivola sul fondo, in calo dello 2,4%, seguita da ItalGas, giù dell'1,1% e Terna, in negativo dello 0,7%.



Male anche per Enel che cede lo 0,8% e Snam, giù dell'1,0%, quest'ultimo colpito dal taglio di target price EUR4,27 da EUR4,50 comunciato lunedì da JP Morgan.



Al di fuori dal principale listino, il titolo di Sogefi, operante nel settore componentistica per auto, chiude gli scambi in calo del 4,1%, dopo aver comunicato un calo dell'utile ante imposte e della quota di azionisti terzi nel primo semestre del 2018 che è ammontato a EUR30,9 milioni, circa EUR6 milioni in meno rispetto all'anno precedente. In calo anche EBITDA, che ammonta a EUR104,0 milioni, in calo rispetto a EUR114,0 milioni del primo semestre del 2017 ed EBIT, pari a EUR44,4 milioni, riseptto a EUR49,2 milioni del pari periodo dell'anno prima.



Sull'AIM svetta BioDue, in rialzo del 4,6%, dopo i risutlati positivi del primo semestre, con ricavi consolidati dei primi sei mesi pari a EUR20,9 milioni, con un incremento di EUR2,4 milioni e pari al 13,1% rispetto al primo semestre del 2017. La componente nazionale ha segnalato un incremento del 10,4% a EUR17,9 milioni, mentre quella estera è salita del 32,9% a EUR2,9 milioni.



Infine, sul segmento STAR si segnala Falck Renewables, in rialzo dello 0,7%, dopo aver siglato un accordo per l'acquisizione del 100% di Windfor, azienda attiva nei servizi di technical advisory per il settore eolico, per un valore di EUR625.000.



Per quanto riguarda le notizie economiche, i dati flash dell’indagine PMI di IHS Markit rilasciati martedì mattina indicano di nuovo una perdita di slancio dell’economia dell’Eurozona. L’Indice IHS Markit PMI Composito di luglio è sceso a 54,3, da 54,9 di giugno. Quest’ultima lettura è stata la seconda più bassa da novembre 2016, superando solo di poco i recenti valori minimi di maggio.



Inoltre l'Istat ha pubblicato i dati in merito al surplus commerciale dell'Italia verso i Paesi extra UE nel mese di giugno. Su base mensile, le esportazioni hanno registrato un aumento pari al 7,9%, che si estende a tutti i principali sotto settori. Tra questi, di particolare rilevanza è l'incremento segnalato per i beni strumentali, che si attesta al 16,9% ed è dovuto principalmente alla vendita di mezzi di esportazione marittima.



L'incremento mensile delle importazioni si attesta invece al 2,1%, con una crescita solida per l'energia, pari al 9,5%. In calo invece gli acquisti per i beni durevoli, con un negativo dell'8,6%, e dei beni strumentali, giù del 4,3%.



Passando alle altre piazze europee, si registrano guadagni in chiusura, con il DAX 30 e il CAC 40 che terminano in rialzo dell'1,2% rispettivamente.



A Londra, il FTSE 100 chiude in verde dello 0,7%, con Lloyds Bank che chiude in positivo così come altri titoli bancari, raccogliendo l'1,1%.



A Wall Street i maggiori indici sono in territorio positivo a metà seduta, con il Dow Jones in rialzo dello 0,8%, lo S&P 500 su dello 0,6% e il Nasdaq Composite in positivo dello 0,4%.



Sul mercato delle valute, la moneta unica alla chiusura degli scambi vale USD1,1697 rispetto a USD1,1703 registrato alla chiusura di lunedì, mentre la sterlina si attesta a USD1,3144 contro USD1,3105.



Nelle commodities, il brent vale USD73,75 al barile contro USD73,60 della sera prima. Un'oncia d'oro è quotata USD1.236,70 rispetto a USD1.224,31 di lunedì.



Nel calendario economico di mercoledì, dalla Francia alle 0845 CET arriverà l'indice dei prezzi di produzione per giugno, seguito alle 0900 dall'IPP spagnolo annuale. Alle 1000 CET dalla Germania si attende l'indice IFO sulla fiducia delle aziende, seguito alle 1000 CET dalla massa monetaria annuale M3. Alle 1030 CET sarà la volta delle approvazioni totali di mutuo in UK, seguite dai dati sulle persone in cerca di lavoro in Francia alle 1200 CET.



Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti, arriveranno alle 1300 CET le domande di mutui, seguite alle 1600 CET dalla vendita di nuove abitazioni e dalle scorte EIA di prodotti raffinati alle 1630 CET.



Nel calendario societario italiano, fra le società quotate a Piazza Affari, Prysmian, Terna, Fiat Chrysler e STMicroelectronics rilasceranno i conti semestrali.