Borse, Piazza Affari chiude in calo: pesa il ribasso di BPM

(Alliance News) - Dopo un avvio in positivo e un andamento degli indici contrastato nel resto del trading di giornata, la prima sessione di settimana a Piazza Affari si chiude sotto il segno negativo, con l'indice principale, il FTSE Mib, lievemente sotto la parità a 21.580,18 dopo il rialzo dello 0,8% registrato venerdì.



Tra gli indici minori, il FTSE Mid-Cap termina la prima seduta della settimana in rialzo dello 0,4% a 41.595,94 dopo aver chiuso su dello 0,3% nella seduta di venerdì. Lo Small-Cap guadagna lo 0,1% a 21.787,95 in chiusura, dopo aver terminato in negativo dello 0,3% la seduta di venerdì, mentre l'AIM chiude di pochissimo sotto la linea di parità a 9.558,91 rispetto alla chiusura in ribasso dello 0,1% nell'ultima seduta della scorsa settimana.



Tornando al paniere delle blue chip, guida al ribasso il titolo di Banco BPM, che ha lasciato sul parterre lo 6,0%. Venerdì la banca ha comunicato i risultati semestrali riportando un utile netto di EUR353 milioni, rispetto a EUR94 milioni dello stesso semestre 2017. Tuttavia i crediti deteriorati sono in calo di EUR3,5 rispetto a fine anno con un'incidenza sul totale degli impieghi in calo dal 12,1% di dicembre 2017 all'attuale 8,9%. Lunedì Kepeler Cheuvreux ha tagliato il rating della banca a 'Reduce' da 'Hold' e ha tagliato il target price a EUR2,30 da EUR2,45.



Segue come peggior performer di giornata Mediobanca, in perdita dell'1,7%. Compass Banca - controllata al 100% - ha annunciato venerdì il raggiungimento di un accordo per l'acquisizione del 19,9% di PT BFI Finance Indonesia Tbk dal consorzio Trinugraha che oggi detiene il 45,7% del capitale.



Male anche Telecom Italia, in ribasso dello 0,8%, e il titolo di Ferrari, il peggiore tra le società del gruppo Agnelli, in rosso dello 0,5%.



In cima al listino, invece, Saipem si conferma il miglior trend di sessione con un rialzo del 3,0%, nonostante venerdì HSBC abbia declassato la società a 'Hold' da 'Buy' e alzato il target price ad EUR4,60 da EUR4,25.



Seconda miglior performance per il titolo di UBI Banca, che si pone alla guida di un comparto contrastato e segna un rialzo dell'1,7%.



Segue sul gradino più basso del podio il titolo di Azimut, su dell'1,8%. Buona prima sessione di settimana anche per Leonardo che guadagna l'1,4%.



Nell'indice delle società a media capitalizzazione, si segnala il salto in positivo di Tod's che registra guadagni per il 17,4%, con gli investitori che ripongono fidicia nel titolo nonostante venerdì abbia comunicato i conti del primo semestre del 2018, con utile e ricavi in calo.



Secondo miglior trend di sessione per Interpump Group, che segna un rialzo del 4,2%. Segue Reply, in crescita del 4,0%, con il titolo che sta ancora beneficiando dei risultati semstrali positivi pubblicati giovedì scorso.



Crolla dell'8,2%, invece, il titolo di Banca Ifis che segna così il peggior risultato di sessione del listino. Venerdì la banca ha comunicato che nel primo semestre del 2018 ha effettuato un utile netto di gruppo pari a EUR66,2 milioni rispetto a EUR103,7 milioni del 30 giugno 2017, registrando un calo del 36,1%.



Segue a distanza il titolo di ASTM, in ribasso del 2,7% a causa delle prese di profitto dopo l'utile semestrale in aumento dell'81% pubblicato giovedì.



Male anche SIAS che cede il 2,4%.



Sullo Small-Cap, Banca Intermobiliare scivola del 4,0%, registrando il peggior trend del listino. Secondo risultato in negativo per Mondadori Editore, che flette dell'1,8%.



In cima al listino, Banca Carige segna un rialzo del 9,2%. Nella giornata di oggi, ha rassegnato le proprie dimissioni la consigliera Ilaria Queirolo "in seguito agli eventi che hanno interessato la banca negli ultimi mesi e, in particolare, le palesi tensioni cui è stato sottoposto il consiglio di amministrazione".



Segue LVenture Group con un guadagno del 3,0%.



Infine sull'AIM, NetInsurance registra il peggior trend del paniere, con una perdita del 5,8%.



Dall'altra parte del listino, invece, Intred registra guadagni per l'1,0%.



Fra le notizie di taglio macroeconomico, la fiducia degli investitori nella zona euro è migliorata fino a un massimo in 3 mesi ad agosto, in quanto hanno visto segni di sollievo nella disputa commerciale dell'UE con gli Stati Uniti, come hanno mostrato i dati dell'indagine pubblicati dal think tank Sentix rilasciati lunedì.



In Germania, gli ordinativi delle fabbriche sono diminuiti del 4% su base mensile, come i dati pubblicati da Destatis hanno mostrato lunedì. Questo è stato il calo maggiore da gennaio 2017. Gli economisti avevano previsto un calo degli ordini pari allo 0,1%. Escludendo gli ordini principali, i nuovi ordini sono diminuiti del 3,2% a giugno. Il fatturato di produzione è diminuito dell'1% nel mese di giugno rispetto a un aumento dello 0,9% a maggio.



L'indice Sentix della fiducia degli investitori è salito a 14,7 ad agosto da 12,1 di luglio. Si tratta del punteggio più alto da giugno. La lettura prevista era di 13,4.



Nei mercati azionari europei, il FTSE 100 di Londra ha guadagnato lo 0,1%. Miglior titolo di sessione è stato Hargreaves Lansdown, in rialzo dell'1,8%, dopo l'annuncio del pagamento di un dividendo "speciale" atteso per domani. L'anno scorso il gruppo non aveva effettuato l'operazione a causa di utili e ricavi al di sotto delle previsioni.



Il DAX 30 di Francoforte ha perso lo 0,1%, mentre il CAC 40 di Parigi ha finito lievemente sotto la parità.



A metà giornata a New York, il Dow Jones è in rialzo dello 0,4%, il Nasdaq è in calo dello 0,2 e lo S&P 500 guadagna lo 0,1%.



Nel Forex, il dollaro si rafforza contro tutte le maggiori valute. L'euro a fine seduta vale USD1,1559 contro USD1,1595 registrato alla chiusura di venerdì. La sterlina si attesta a USD1,2937 contro USD1,3019 dell'ultima sessione.



Nel commercio di materie prime, il brent viaggia in rialzo dell'1,5% a USD74,27 al barile contro USD73,41 di venerdì sera, mentre un'oncia d'oro ha un valore di USD1.211,07 rispetto a USD1.219,70 della chiusura di venerdì, estendendo i livelli più bassi registrati in quasi 17 mesi.



Nel calendario economico di domani, alle 0800 CET sono attesi dalla Germania i dati sulle esportazioni per giugno, l'indice della produzione industriale tedesca per giugno e il saldo della bilancia commerciale, sempre per il mese di giugno. Alle 0845 CET, dalla Francia sono attesi i risultati in merito al saldo della bilancia commerciale per il mese di giugno. Alle 0930 CET, arriveranno i dati in merito all'indice Halifax dei prezzi delle case del Regno Unito per il mese di luglio.



Nel pomeriggio dagli Stati Uniti, alle 1455 CET è attesa la pubblicazione dell'indice Redbook. Alle 2100 CET si attendono i dati sul credito al consumo statunitense per giugno. Infine, alle 2230 CET verranno rilasciati i dati sulle scorte settimanali di petrolio API.



Nel calendario societario italiani, sono attesi i risultati semestrali di Pirelli, BPER Banca, Banca Farmafactoring e Dobank.