Borsa, Ftse Mib chiude in rialzo: Prysmian miglior performer

(Alliance News) - Dopo aver trascorso la prima parte della seduta in calo, il principale indice azionario di Piazza Affari ha terminato in rialzo la penultima seduta della settimana, dopo che il numero uno della BCE, Mario Draghi, ha annunciato il taglio dell'APP a partire da ottobre.

Oggi, il Consiglio direttivo della BCE ha fatto sapere che continuerà ad effettuare acquisti di asset nell'ambito del programma di acquisto di attività o APP all'attuale ritmo mensile di EUR30,00 miliardi fino alla fine di settembre 2018. Il Consiglio direttivo anticipa che, dopo settembre, in base ai dati in arrivo che confermano le prospettive di inflazione a medio termine del Consiglio direttivo, il ritmo mensile degli acquisti di asset sarà ridotto ad EUR15,00 miliardi fino alla fine di dicembre 2018 e gli acquisti netti cesseranno.

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sugli strumenti di deposito rimarrebbero invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e a meno 0,40%.

Ieri, intanto, la Federal Reserve statunitense ha alzato il tasso di interesse di riferimento nell'intervallo compreso tra l'1,75 e il 2,00%, in linea con le aspettative, poiché la disoccupazione è in calo e l'inflazione si sposta sull'obiettivo desiderato.

Tornando a Milano, a fine giornata, il FTSE Mib ha chiuso su dell'1,2% a 22.486,32 dopo aver terminato la seduta precedente in rialzo dello 0,4%.

Tra gli altri indici, il Mid-Cap ha terminato in rialzo dello 0,9% a 42.067,49 mentre ieri ha chiuso su dello 0,5%. Lo Small-Cap ha guadagnato lo 0,6% a 22.480,86 dopo aver concluso la seduta di ieri su dello 0,7%. Infine, l'AIM ha chiuso poco sopra la parità a 9.497,49 rispetto al rialzo dello 0,4% riportato nella sessione di mercoledì.

A trainare in verde il principale paniere meneghino è Prysmian, miglior performer di giornata con un rialzo del 5,8%. Il titolo della società dei cavi si riprende dopo i cali di ieri seguiti alla presentazione della road map che segue l'acquisizione dell'americana General Cable. Oggi, gli investitori sembrano aver apprezzato l'outlook fornito dall'azienda.

Bene nel Mib anche Ferrari, su del 3,7% a fine seduta. Il titolo, in rialzo da inizio settimana per via della vittoria di Vettel all'ultimo GP di Formula 1 che ha portato il pilota del Cavallino in vetta alla classifica piloti, si mantiene sui massimi di ieri.

Salgono anche Fiat Chrysler, su del 2,2%, ed Exor, in rialzo dell'1,9%, tra le società della famiglia Agnelli.

In aumento i petroliferi, con Saipem su del 2,8%, Tenaris che guadagna l'1,7% ed Eni che chiude in aumento del 2,0%.

Poste Italiane, il giorno dopo aver annunciato il deal con Amazon per dare maggior impulso all'e-commerce in Italia, chiude portando a casa il 2,4%.

Solo una manciata di titoli segna un calo giovedì sera. UniCredit fa peggio di tutte le altre blue chip quotate, in calo dell'1,2% a fine seduta, seguita da Mediobanca e Salvatore Ferragamo, rispettivamente giù dell'1,0% e dello 0,5%. Male anche Pirelli, Intesa, UnipolSai e CNH Industrial, con perdite comprese tra lo 0,3% e lo 0,1%.

Fuori dal Mib, continua il rally di DoBank, su del 6,0% al termine degli scambi, con gli investitori che si mostrano fiduciosi in vista del piano che verrà presentato il prossimo martedì a Londra dal Ceo Andrea Mangoni. Da inizio settimana, il rialzo della banca si aggira attorno all'8,0%.

Tra le small, Netweek chiude su di oltre il 18% dopo aver passato gran parte della giornata in asta di volatilità, senza particolari notizie che giustificassero l'aumento monstre riportato dalla compagnia.

Bene anche Mondadori, su del 7,8% a fine seduta, di cui, come anticipato da Alliance News, il gruppo Angelucci sarebbe interessato a rilevare i periodici di Silvio Berlusconi. Questa mattina, Il Fatto ha rivelato che Denis Verdini e l'amico Antonio Angelucci si sarebbero fatti avanti con la Mondadori per rilevare il settore periodici, dove 250 giornalisti sono impegnati in una durissima vertenza sindacale contro il piano aziendale che prevede un taglio delle retribuzioni del 40%.

La notizia fa bene a tutto il comparto media ed editoria. Visibilia chiude come migliore PMI sull'AIM, su del 13% circa a fine giornata.

Sul fronte delle notizie economiche, in Germania l'inflazione dei prezzi al consumo è accelerata nel mese di maggio, come inizialmente stimato. Secondo i dati Destatis, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,2% su base annua a maggio, più rapidamente dell'1,6% di aprile, ma in linea con la stima pubblicata il 30 maggio. L'ultima volta che il tasso di inflazione ha raggiunto questo livello è stato a febbraio 2017.

Tornando ai mercati ma spostandoci all'estero, in Europa, il FTSE 100 di Londra ha chiuso su dello 0,8%, il CAC 40 di Parigi ha guadagnato l'1,6% e il DAX 30 di Francoforte ha registrato un rialzo dell'1,8%.

Nel dettaglio, a Londra, buona performance da parte di Rolls-Royce, che chiude su del 6,5% nel giorno in cui ha annunciato il taglio di 4.600 dipendenti entro il 2020, coi margini previsti in crescita a seguito del massiccio piano di ristrutturazione aziendale.

A Wall Street, al momento, il Dow è in calo dello 0,1% a 25.171,88, il Nasdaq è in rialzo dello 0,6% a 7.742,11 e l'S&P 500 è in aumento dello 0,1% a 2.778,50.

Nel Forex, a fine seduta giovedì, l'euro passa di mano con il dollaro a USD1,1647, nettamente indebolito rispetto a USD1,1773 registrato alla chiusura dei mercati europei di mercoledì. La sterlina, invece, è scambiata a USD1,3349 contro USD1,3368 del giorno prima.

Nel commercio di materie prime, il brent viaggia a USD76,18 al barile contro USD76,48 al barile di ieri mentre un'oncia d'oro ha un valore di USD1.305,40 rispetto a USD1.298,76 della sera precedente.

Il calendario economico di venerdì si presenta denso di eventi. Si parte alle 0800 CET coi prezzi all'ingrosso in Germania, seguiti alle 1000 CET dagli ordinativi all'industria dell'Italia e alle 1100 CET dall'inflazione italiana. Alle 1100 CET, inoltre, arriveranno l'inflazione dell'Eurozona, l'indice del costo della manodopera dell'area euro e la bilancia commerciale sempre dell'UE19.

Nel pomeriggio, invece, alle 1430 sarà la volta dell'indice manifatturiero del NY Empire State, seguito dalla produzione indusrtiale e manifatturiera degli USA alle 1515 CET, all'indice di fiducia del Michigan alle 1600 CET mentre il numero di impianti di trivellazione di Baker Hughes arriverà alle 1900 CET.