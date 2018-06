Borsa, Mib in rosso: pesa "guerra commerciale" Usa-Cina

(Alliance News) - Piazza Affari ha terminato in calo l'ultima seduta settimanale, così come gli altri principali indici europei, affossati dagli ultimi sviluppi sulla "guerra commerciale" tra Cina e Stati Uniti. Infatti l'autorità del commercio statunitense ha comunicato che le nuove tariffe commerciali su USD50,00 miliardi di prodotti importati dalla Cina entreranno in vigore a partire dal 6 luglio. Le importazioni interessate, che coprono 1.102 diversi prodotti, saranno soggette a dazi del 25%.

Trump ha difeso le nuove tariffe come risposta al furto della proprietà intellettuale e della tecnologia da parte della Cina e alle altre pratiche commerciali sleali. Inoltre ieri la BCE ha comunicato la decisione di rallentare lo stimolo con il termine del piano di acquisto di asset a dicembre e di lasciare i tassi invariati.

Tornando a Milano, il FTSE Mib chiude in calo dell'1,3% a 22.190,45 dopo aver terminato la seduta di giovedì in rialzo dell'1,2%. Tra gli altri indici, il Mid-Cap ha terminato in calo dello 0,9% a 41.697,83 dopo aver chiuso giovedì sera in rialzo dello 0,9% mentre lo Small-Cap ha terminato in negativo dello 0,6% a 22.344,65, avendo concluso la seduta di ieri su dello 0,6%. In positivo invece l'AIM, in verde dello 0,1% a 9.508,84, dopo aver chiuso la seduta precedente poco sopra l'invariato.

Sul fronte societario, il comparto bancario registra i cali maggiori, con Ubi Banca che scivola sul fondo, in calo del 3,2%. Seguono BPER Banca, giù del 2,6% e Banco Bpm che chiude flettendo dell'1,9%. In territorio negativo anche i petroliferi, con Tenaris in rosso del 4,6% e Saipem in negativo del 4,2%, mentre ieri si erano posizionati tra i migliori titoli in chiusura. Male anche per CNH Industrial, in calo del 2,9%, allaungando le perdite di ieri. Termina in negativo anche Eni, giù del 2,3%, nonostante abbia comunicato di aver sottoscritto un accordo con Ics Maugeri per estendere a livello mondiale, a tutti i paesi in cui la societò opera, la reciproca collaborazione per la ricerca, prevenzione e trattamento nell'ambito delle emergenze tossicologiche.

Sull'altro lato del listino spicca invece Campari, in rialzo dell'1,4% nonostante Citigroup abbia declassato il titolo della società a 'Neutral' da 'Buy' con target price a EUR7,30. Bene anche per Ferrari, in rialzo dello 0,4%, continuando a beneficiare dell'ultima vittoria di Vettel in Canada e in generale del momento positivo della casa di Maranello in F1. Inoltre ieri Berenberg ha alzato il target price della casa automobilistica a EUR135,00 da EUR125,00 con rating 'Buy'. In territorio positivo anche Buzzi Unicem, su dello 0,8% e Pirelli, in verde dello 0,7%, recuperando dopo le perdite di ieri. Unico titolo bancario che termina in positivo è Banca Generali, su dello 0,4%, mentre Ferragamo termina l'ultima seduta poco sopra la parità.

Al di fuori del principale indice, tra le Mid-Cap in negativo si segnala Acea, in calo dell'1,0% dopo che ieri il presidente Luca Alfredo Lanzalone ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell'inchiesta relativa al progetto dello stadio di AS Roma. Lanzalone è finito ai domiciliari dopo che tra il gennaio e il febbraio del 2017, nelle vesti di consulente per gli M5S portò avanti, sul fronte del progetto stadio, una mediazione con l'amministrazione comunale e la Eurnova, la società di Luca Parnasi, che acquistò i terreni dell'ippodromo di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere la nuova struttura, dalla società Sais della famiglia Papalia.

Sul fronte delle notizie economiche, l'Istat ha reso noto che gli ordinativi industriali italiani sono calati dell'1,3% su base congiunturale ad aprile dopo essere aumentati dello 0,3% a marzo, con quest'ultimo dato rivisto al ribasso dall'iniziale 0,5%. Su base annua, invece, gli ordini dell'industria del Bel Paese sono aumentati del 6,4%, più velocemente rispetto alla crescita rivista del 2,3% - l'iniziale era del 2,6% - di marzo.

Ad aprile, il debito delle amministrazioni pubbliche italiane è aumentato di EUR9,30 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari ad EUR2.311,7 miliardi. L'incremento è dovuto all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro di EUR7,30 miliardi ad EUR52,10 miliardi dopo che erano EUR58,50 miliardi ad aprile 2017, e, in misura minore al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di EUR2,40 miliardi. L'indice dei prezzi al consumo in Italia è aumentato dello 0,3% su base mensile a maggio dopo essere cresciuto dello 0,1% ad aprile. Il dato coincide con la stima preliminare dell'Istituo nazionale di statistica. Non coincide con le stime, invece, l'inflazione su base annua, salita dell'1,0% - contrariamente al previsto 1,1% di aumento - rispetto allo 0,5% di incremento di aprile.

Passando all'Eurozona, l'inflazione su base annuale nell'Eurozona si attesta a 1,9% a maggio, rispetto all'1,3% del mese di aprile, come comunicato venerdì dall'Eurostat. A maggio dell'anno scorso, i prezzi al consumo erano aumentati dell'1,4%. Nell'Eurozona, il maggior contributo al dato proviene dal settore dei servizi, cresciuto dello 0,7%, seguito dall'energia con lo 0,6%. Hanno spinto al rialzo anche cibo, tabacco e alcol, con lo 0,5%, e i prodotti industriali non energetici, con lo 0,1%. L'area dell'euro ha registrato un'eccedenza di EUR16,70 miliardi negli scambi di merci con il resto del mondo nell'aprile 2018, rispetto a EUR15,70 miliardi di aprile 2017. Il commercio nell'area intra-euro è salito ad EUR157,40 miliardi nell'aprile 2018 , in aumento del 9,8% rispetto ad aprile 2017.

Il costo del lavoro orario è cresciuto del 2,0% nell'Eurozona, al di sopra delle stime degli analisti che avevano previsto un incremento dell'1,9%, accelerando il ritmo di crescita dall'1,4% registrato nell'ultimo trimestre del 2017. Passando alle Borse europee, il CAC 40 di Parigi ha perso lo 0,5% e il DAX 30 di Francoforte ha registrato un calo dello 0,7% in chiusura. A Londra, il FTSE 100 termina in flessione dell'1,7%. Nel dettaglio, a Londra, i cali maggiori si registrano tra i titoli minerai, con Antofagasta in rosso del 4,2%, in seguito agli sviluppi della "guerra commerciale" sui dazi doganali. A Wall Street, al momento, il Dow è in calo dell'1,0% a 24.926,69, il Nasdaq è in rosso dello 0,5% a 7.723,01 e l'S&P 500 è in negativo dello 0,5% a 2.769,60. Nel Forex, l'euro passa di mano col dollaro a USD1,1619 rispetto a USD1,1647 registrato alla chiusura di Piazza Affari di giovedì, mentre la sterlina è scambiata col dollaro a USD1,3291 contro USD1,3349 della seduta precedente.

Nel commercio di materie prime, il brent vale USD73,49 al barile, in calo rispetto a USD76,18 al barile di giovedì sera, mentre un'oncia d'oro ha un valore di USD1,283.50 rispetto a USD1.305,40 del giorno prima. Nel calendario economico di lunedì, dall'Italia alle 1000 CET arriverà il saldo della bilancia commerciale per il mese di aprile. Dall'Eurozona invece si attendono i dati sui posti di lavoro vacanti del primo trimestre del 2018. Nel calendario societario economico italiano non figurano appuntamenti rilevanti.