Borse, Milano positiva: in testa Prysmian e TIM

(Alliance News) - Piazza Affari registra una giornata positiva nella seconda seduta settimanale, mentre si attende l'evolvere della guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali, con le tariffe incrociate tra Usa e Cina pronte ad entrare in vigore questo venerdì.

Sul fronte della politica internazionale, c'è attesa anche per saggiare la tenuta del nuovo compromesso sui migranti raggiunto dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha accettato le richieste del Ministro dell'Interno Seehofer per adottare una linea dura verso i flussi secondari in arrivo in Germania. L'intesa consente il salvataggio, almeno momentaneo, della coalizione di governo tedesca. Nel frattempo, in Italia passa il cosiddetto decreto dignità, volto a limitare i rapporti di lavoro a tempo determinato.



A Piazza Affari, il FTSE Mib raccoglie l'1,6% a 21.764,16 recuperando dal calo dello 0,9% registrato lunedì sera.



Tra gli indici minori, il Mid-Cap termina in verde dell'1,0% a 40.927,98 dopo la flessione dello 0,6% vista lunedì, lo Small-Cap guadagna lo 0,9% a 21.960,18 dopo aver registrato precedentemente un ribasso dello 0,5%, mentre l'AIM chiude su dello 0,8% a 9.736,46 rispetto al rialzo dello 0,1% della prima seduta di settimana.



TIM è fra i migliori performer in chiusura di giornata, con un rialzo del 3,3%, dopo la firma di un accordo con i maggiori operatori dei lavori infrastrutturali delle telecomunicazioni, tra cui Sirti, Sielte, Ceit, Sittel, Valtellina e Site. L'intesa - della quale al momento non è noto il controvalore - avrà una durata tra i tre e i cinque anni a partire dal 2019, ed è relativa alla costruzione e consegna di una parte della rete in fibra e rame. Anche Prysmian mantiene il buon andamento già visto a inizio seduta e chiude con il 3,9%.



Tra i bancari si distingue UniCredit, che resta indisturbata e sfiora il 3,0% nonostante il downgrade a 'Overweight' da 'Equal Weight' operato da Morgan Stanley. L'analista ha tagliato il target price sul titolo a EUR19,00 da EUR21,00.



Tra le prime posizioni spicca anche Unipolsai, in verde del 3,2%. Bene anche Leonardo, che tiene il 2,7% beneficiando ancora dell'intesa con il Ministero della Difesa britannico siglato lunedì.



Pochi titoli in rosso, con Recordati che scivola al fondo e perde il 4,0%. Dopo il tonfo registrato lunedì, seguito alla decisione di cedere il 51% delle quote al fondo britannico di private equity CVC, il titolo stenta a recuperare.



Scende anche Mediaset, che cede il 2,6%. Solo lunedì il Ministro dello Sviluppo economico, anticipando l'eventualità di una Netflix italiana, ha lanciato un avvertimento alle due reti più importanti della televisione, Mediaset e Rai, affermando: "Le tv tradizionali hanno i giorni contati".



In calo anche FCA, che per il momento non viene sospinta in alto dai buoni risultati delle vendite della sua unità Usa e termina sotto la parità. Martedì, infatti, FCA US ha reso noto un incremento delle vendite per il mese di giugno pari all'8,0% a 202.264 veicoli, dato che si raffronta alle 187.348 unità di giugno 2017.



Resta in calo anche Ferragamo, in flessione dello 0,8%.



Al di fuori del maggiore listino, Fope si distingue sull'AIM con un rialzo del 6,3%, dopo aver riportato in giornata un aumento dei ricavi netti per il primo semestre dell'anno. L'azienda orafa ha visto crescere il fatturato del 13,3% a EUR15,3 milioni, rispetto ai EUR13,5 milioni dei primi sei mesi nel 2017.



Sempre sull'AIM fa bene anche Safe Bag, con un aumento del 3,3%, dopo aver firmato con l’Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro un contratto settennale per operare in tre punti vendita, prevedendo di incrementare ulteriormente la propria presenza fino a cinque store.



Sul Mid-Cap, invece, segna un guadagno del 4,2% il titolo di Fincantieri, spinto dalla notizia che la controllata Vard Holding Limited costruirà una nave per Hapag-Lloyd Cruises..



Nell'Eurozona, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati dello 0,8% su base mensile, dopo essere rimasti invariati ad aprile. Il dato non incontra le previsioni per un aumento dello 0,4%. Su base annua il dato è invece aumentato del 3,0%, più velocemente dall'1,9% del mese precedente, mentre gli analisti avevano previsto un aumento del 2,4%.



Sempre nell'area dell'euro, a maggio le vendite al dettaglio sono rimaste invariate rispetto alle previsioni per un aumento dello 0,1%, mostrando invece una crescita dello 0,3% nell'UE a 28. Ad aprile, si era registrato un calo dello 0,1% nell'Eurozona ed un incremento dello 0,3% nell'UE a 28.



Chiusura positiva per le altre Borse d'Europa, con il DAX 30 che chiude su dello 0,9%, il CAC 40 che termina la seduta su dello 0,8% e il FTSE 100 raccoglie lo 0,6%.



A Londra, tra i migliori player di giornata vi è BT Group, che conclude con un guadagno del 2,8%. Positivi anche i minerari Fresnillo e Randgold Resources, su entrambi del 2,1%.



Le maggiori Borse asiatiche hanno visto una sessione di martedì contrastata, con l'indice giapponese Nikkei 225 in rosso dello 0,1% a 21.785,54, il cinese Shanghai Composite in verde dello 0,4% a 2.786,89 e l'Hang Seng di Hong Kong in calo dell'1,4% a 28.562,00.



A metà giormata della seduta newyorkese, il Dow e lo S&P 500 sono in verde dello 0,2% e 0,1%, mentre il Nasdaq resta sotto la parità.



Sul fronte delle valute, in chiusura di scambi l'euro vale USD1,1655 segnando un aumento da USD1,1603 registrato lunedì sera. La sterlina è quotata USD1,3182 rispetto a USD1,3120.



Nelle commodities, il brent resta solido a USD77,35 al barile contro USD77,87 della chiusura precedente, mentre un'oncia d'oro ha un valore di USD1.255,28 contro USD1.246,52 di lunedì sera.



Nel calendario economico di mercoledì, alle 0915 CET sarà pubblicato il PMI dei servizi della Spagna per il mese di giugno, seguito alle 0945 CET da quello dell'Italia. Sarà poi la volta del PMI servizi e PMI composito di Francia, Germania ed Eurozona alle 0950 CET, 0955 CET e 1000 CET. Il Regno Unito rilascerà il PMI servizi alle 1030 CET.



Wall Street resterà chiusa per la festività nazionale dell'Independence Day.