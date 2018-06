Borsa, Milano chiude in positivo (in attesa della Bce)

(Alliance News) - Milano termina la seduta infrasettimanale in positivo, mentre si attendono in serata le decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve e, domani a metà giornata, l'esito della riunione di giugno della Bce, che potrebbe addirittura confermare il termine del QE entro fine anno.



Il FTSE Mib ha raccolto lo 0,4% a 22.216,18, dopo il lieve rialzo dello 0,2% della precedente seduta.



Tra gli altri indici, il Mid-Cap termina su dello 0,5% a 41.694,34 allungando il positivo dello 0,3% di martedì, mentre lo Small-Cap, dopo aver guadagnato lo 0,2% ieri sera, oggi raccoglie lo 0,7% a 22.343,18. In positivo anche l'AIM, che cresce dello 0,4% a 9.493,64 dopo aver chiuso la seduta precedente su dello 0,5%.



A guadagnare le prime posizioni in questa giornata sono stati STM e Ferrari, con rialzi rispettivamente del 4,4% e 3,3%. Fa bene anche Campari, che registra un positivo 2,2%.



Tra i bancari si distingue Mediobanca, che porta a casa l'1,9%.



Anche Poste Italiane sfiora il 2,0%. Il titolo beneficia dell'accordo siglato con il colosso del web Amazon per la consegna di prodotti e-commerce in Italia, della durata di tre anni e potenzialmente rinnovabile.



Scivola invece al fondo Saipem, che già in difficoltà nelle prime ore di giornata si assicura l'ultima posizione con un calo dell'1,9%. Nel settore petrolifero non fa meglio Tenaris, che cede l'1,2%, nè Eni, in rosso dell'1,0%.



Italgas chiude su una nota storta, lasciando sul terreno l'1,4%. In giornata è stato presentato il piano strategico al 2024 dall'ad Paolo Gallo, che prevede investimenti per un ammontare di EUR4,00 miliardi, con una crescita di oltre il 30% rispetto al piano precedente. Circa EUR2,00 miliardi sarebbero destinati allo sviluppo ed al miglioramento della rete.



Leonardo finisce sott'acqua, segnando un negativo dell'1,8%, senza ricevere la spinta dell'accordo di collaborazione concluso con la società slovacca Kostrukta.



Negativa anche TIM, che cede l'1,4%. Oggi Bernstein ha tagliato il traget price sul titolo a EUR0,90 da EUR0,95 con rating 'Outperform'. Solo martedì, la società ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria per l'applicazione del contratto di solidarietà difensiva relativo a 30.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale.



Sul segmento delle mid-cap, Acea si salva e guadagna lo 0,4% nonostante la serie di fermi che ha interessato la società in questa giornata. È stato infatti messo in stato di fermo il presidente Luca Lanzalone, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda il progetto relativo alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Le misure cautelari riguardano altre otto persone, con l'ipotesi di associazione a delinquere fonalizzata alla commissione di condotte corruttive e reati contro la pubblica amministrazione.



Bene anche Enav, che chiude la giornata su di qausi il 2,0% dopo che è stato segnalato un aumento dell'8,8% su base annua del traffico passeggeri in Italia a maggio, arrivando a toccare 848.683 unità di servizio e superando l'incremento dell'8,5% riportato ad aprile.



Si distingue anche Creval, che guadagna il 3,0%, dopo aver completato in anticipo il piano di de-risking previsto nel business plan e aver ceduto NPL per EUR1,60 miliardi.



Sul fronte delle notizie economiche, ad aprile nell'Eurozona la produzione industriale ha segnato un dato negativo su base mensile ed un rallentamento della crescita su base annua, come hanno mostrato oggi i dati Eurostat. Su base mensile, il calo è dello 0,9%, che si raffronta al positivo dello 0,6% visto a marzo. Su base annua, la crescita ha frenato all'1,7%, rispetto al positivo del 3,2% del mese precedente.



La crescita dell'occupazione su base annua nel primo trimestre è stata dell'1,4% sia nell'Eurozona sia nell'UE a 28, secondo le stime rilasciate mercoledì dall'Eurostat. Nel trimestre precedente, su base annua il dato si attestava all'1,6%, mentre per l'UE a 28 all'1,5%. Su base trimestrale, invece, l'occupazione si attesta allo 0,4% sia nell'Eurozona che nell'Ue a 28, mentre toccava lo 0,3% e lo 0,2% rispettivamente nel quarto trimestre del 2017.



Sui mercati esteri, chiusura contrastata sulle maggiori piazze europee. Il DAX 30 di Francoforte guadagna lo 0,4%, mentre il CAC 40 di Parigi si attesta lievemente sotto la parità, come il FTSE 100 di Londra.



A Londra, il miglior performer di giornata è Glencore, che vede un rialzo del 3,8% a 398,00 pence.



Negli Stati Uniti, i maggiori indici sono in rialzo a metà sessione, con il Dow e lo S&P 500 su dello 0,1%, mentre il Nasdaq segna un positivo 0,6%.



Anche le Borse asiatiche hanno registrato una giornata contrastata, con l'indice cinese Shangai Composite in rosso dell'1,0%, l'Hang Seng di Hong Kong in calo dell'1,2% e il Nikkei 225 di Tokio in aumento dello 0,4%.



Nel mercato delle valute, l'euro in chiusura di scambi vale USD1,1773 rispetto a USD1,1786 registrato martedì sera. La sterlina invece è scambiata a USD1,3368 contro USD1,3376.



Nelle commodities, il brent si attesta a USD76,48 contro USD76,63 segnati ieri, mentre un'oncia d'oro ha un valore di USD1.298,76 rispetto a USD1.299,07 della sera precedente.



Nel calendario economico di giovedì, sono attesi l'indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio della Germania alle 0800 CET e quello della Francia alle 0845 CET. Alle 1030 CET sono invece previste le vendite al dettaglio di maggio del Regno Unito. L'evento più atteso della giornata è però la decisione sui tassi d'interesse della Bce, che verrà annunciata alle 1345 CET.



Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti, alle 1430 CET arriveranno le richieste dei sussidi di disoccupazione Usa, seguite dai dati sulle vendite al dettaglio per maggio, dall'indice dei prezzi alle esportazioni e alle importazioni, e, infine, dalle scorte di gas naturale alle 1630 CET.



Nel calendario aziendale italiano, sono attesi i risultati del primo trimestre da parte di Trevi Finanziaria Industriale.