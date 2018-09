Borse, chiusura positiva per Piazza Affari dopo calo dello spread

LONDRA (Alliance News) - Piazza Affari chiude con segno più la seconda seduta della settimana, con gli investitori che sono rimasti concentrati sulle novità della prossima Legge di Bilancio che dovrebbe tagliare le tasse rispettando tutte le regole.



Le dichiarazioni di Di Maio e Salvini delle ultime ore, infatti, confermano che sia il reddito di cittadinanza che la flat tax entreranno nella Manovra, anche se ulteriori novità saranno disponibili soltanto quando verrà presentata la nota di aggiornamento del DEF entro la fine di settembre.



Continua, intanto, il calo dello spread fra Btp e Bund tedesco, con il differenziale che oggi si è attestato attorno alla soglia dei 270 punti dopo il picco di quota 290 toccato nella seduta precedente.



Il FTSE Mib ha chiuso su dell'1% a 20.601,00 punti dopo aver guadagnato lo 0,6% nella seduta precedente.



Tra gli altri indici, il Mid-Cap sale dello 0,1% a 40.585,49 punti mentre ieri è salito dello 0,7% in chiusura. Lo Small-Cap cede lo 0,1% a 21.027,53 punti dopo aver terminato in aumento dello 0,9% la prima seduta di scambi. Infine, l'AIM avanza dello 0,3% a 9.393,96 punti a fronte della chiusura di lunedì in rialzo dello 0,8%.



Ben intonato tutto il comparto bancario, con Ubi Banca su del 4,7%, Bper Banca del 3,7%, FinecoBank del 3,5%, Intesa del 5,2% e UniCredit del 4,1%.



In aumento anche le utilities, con Terna e Snam in aumento del 2,2%. Enelsale dell'1,1%, dopo aver annunciato che la controllata Enel Produzione e la società ceca Energetický a průmyslový holding hanno firmato un accordo che modifica alcuni termini e condizioni del contratto sottoscritto, concernente la vendita della partecipazione detenuta da Enel Produzione in Slovenské elektrárne.



Bene anche i petroliferi Saipem e Eni, che guadagnano rispettivamente l'1,6% e lo 0,3%.



FCA guadagna l'1,7% dopo aver comunicato che nel mese di agosto le vendite negli Stati Uniti sono salite del 10% a 193.718 veicoli rispetto alle 176.033 unità dell'anno precedente.



Ieri la casa auto italo-americana aveva invece reso noto che un incremento delle vendite in Italia per il mese di agosto, nonostante sia calata la quota di mercato.



In fondo al Mib si piazza Telecom Italia, in calo del 5,4%. Il titolo ha risentito del giudizio negativo degli analisti di Exane che hanno tagliato il rating della società a 'Underperform' da 'Neutral', con il target price a EUR0,38 da EUR0,60. Exane, in linea con il pensiero di molti trader, ritiene poi che la pressione competitiva della low-cost francese Iliad sia maggiore del previsto e per questo ha deciso di rivedere al ribasso le stime per i prossimi esercizi.



Iliad, la creatura di Xavier Niel, a inizio agosto dichiarava 1,5 milioni di abbonati nella Penisola, 1 milione a metà luglio e e 635.000 abbonati a fine giugno. E' chiaro che la progressione spaventa Tim e Vodafone, che non a caso hanno iniziato un braccio di ferro sui tempi di gestione della portabilità.



Male anche i titoli di Mediaset, in calo del 3,4%, STM, giù del 2,5% e CNH, che cede il 2,3%.



Prysmian flette dell'1,9%, nonostante la commessa da circa EUR21 milioni assegnata da IPTO, l'operatore del sistema di trasmissione per la rete elettrica in Grecia, per due interconnessioni tra le isole Cicladi Evia, Andros e Tinos.



Fuori dal paniere principale, nel Mid Cap, Aeroporto di Bologna cede l'1,8%. La società ha comunicato ieri sera di aver archiviato il primo semestre dell'anno registrando una crescita del traffico con oltre 4 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del 5% rispetto al primo semestre del 2017, grazie all’introduzione di nuove destinazioni ed al potenziamento di rotte già esistenti.



Male anche Brunello Cucinelli, giù del 3,2%, e Cementir Holding, che flette del 2,7%.



In crescita, invece, i titoli delle società a media capitalizzazione Banca Ifis, su del 3,4%, e Technogym, in rialzo del 3,9%.



Tra le Small Cap, Gedi sale del 5,6%, Eems guadagna il 2,5%, invertendo il trend con cui ha scambiato nella seduta precedente e Autostrade meridionali sale del 2,2%, mentre il titolo aveva chiuso la seduta precedente in calo di quasi il 3% segnalando una sofferenza nel comparto della gestione autostradale.



In rosso, Alerion cede il 4,6%, Piquadro il 4,4% mentre le due società romane di Serie A Roma e Lazio chiudono giù rispettivamente del 3% e del 3,6%.



Nell'AIM, Somec cede il 2,3% dopo aver annunciato ieri a mercati chiusi di esssersi aggiudicato una nuova commessa per un valore complessivo superiore a EUR8 milioni per la linea di business Marine Glazing.



Continua la brillante performance di Portobello, in rialzo del 18,8%, mentre il peggior titolo è quello di Casta Diva Group, in rosso del 6,1%.



Sul fronte delle notizie economiche, l'ultimo report dell'Eurostat rilasciato martedì mattina ha mostrato che l'Eurozona ha registrato un aumento dei prezzi alla produzione dell'industria su base annuale, mentre il dato è rimasto stabile su base mensile.



Nel settimo mese del 2018, i prezzi alla produzione industriale su base mensile sono aumentati dello 0,4% nell'Eurozona e dello 0,3% nell'UE a 28. Nel mese precedente i prezzi erano aumentati dello 0,4% nell'Eurozona e dello 0,5% nell'UE a 28. Gli economisti si aspettavano un aumento più contenuto dello 0,3% per l'Eurozona.



Su base annuale, a luglio i prezzi sono aumentati del 4,0% nell'Eurozona e del 4,7% nell'UE a 28, mentre il mese precedente erano aumentati del 3,6% nell'Eurozona. Gli economisti si aspettavano un aumento più contenuto del 3,9%.



In Europa, il CAC 40 di Parigi chiude giù dell'1,3% mentre il DAX 30 di Francoforte cede l'1,1%.



A Londra, il FTSE 100 cala dello 0,6%. Tra i peggiori, WPP flette del 6,2% dopo aver annunciato oggi di aver riportato un utile ante imposte per i sei mesi conclusi a fine giugno di GBP846,5 milioni rispetto a GBP779,2 milioni registrati un anno prima. Le entrate sono tuttavia calate del 2,1% a GBP7,49 miliardi da GBP7,65 miliardi.



A New York, a metà seduta di martedì, i principali indici stanno viaggiando per lo più in rosso con il Dow che cede lo 0,2%, il Nasdaq lo 0,4% e l'indice S & P 500 lo 0,2%.



Nel mercato delle valute, alla chiusura delle Borse europee la moneta unica viene scambiata a USD1,1555 rispetto a USD1,1625 registrato alla chiusura degli scambi di lunedì a Milano, mentre la sterlina vale USD1,2824 contro USD1,2881 di lunedì sera.



Nel commercio di materie prime, il Brent ha un valore di USD78,12 al barile rispetto a USD78,25 al barile di lunedì mentre un'oncia d'oro vale USD1.191,69 contro USD1.202,64 dell'ultima chiusura di Piazza Affari.



Nel calendario economico di mercoledì, nella notte europea in Cina sarà rilasciato il PMI del settore servizi, mentre in mattinata saranno pubblicati gli indici PMI del settore servizi in Spagna alle 0915 CET, in Italia alle 0945 CET, in Francia alle 0950 CET, in Germania alle 0955 CET, nell'Eurozona alle 1000 CET e nel Regno Unito alle 1030 CET. Sempre nell'Eurozona, l'Eurostat pubblicherà i dati sulle vendite al dettaglio e il turnover nel settore servizi alle 1100 CET.



Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti arriveranno i dati sui mutui settimanali MBA alle 1300 CET, la bilancia commerciale internazionale di beni e servizi alle 1430 CET ed in serata le scorte di greggio settimanali.



Tra le aziende italiane che rilasceranno i risultati semestrali si menzionano IDeaMI, Isagro e NB Aurora Sicaf-Raif.