Borse, Milano chiude in rialzo: euro debole spinge indici

(Alliance News) - Milano chiude in verde l'ultima seduta settimanale, aiutata dall'inizio della pubblicazione dei risultati che hanno trascinato il listino verso l'alto. Bene tutte le europee, con un dollaro forte sull'Euro che ne ha aiutato il trend rialzista. In Italia risale lo Spread dopo le ultime vicende politiche, che balla stabilmente sopra quota 250.



Il FTSE Mib registra un rialzo dello 0,8% a 21.586,85 dopo il calo dell'1,7% nell'ultima sessione.



Tra gli indici minori, il Mid-Cap è su dello 0,3% a 41.437,73, recuperando dal calo dell'1,8% di ieri sera. Lo Small-Cap, dopo aver perso l'1,2% giovedì, chiude in negativo con un calo dello 0,3% a 21.765,68 mentre l'AIM è in ribasso dello 0,1% a 9.559,98 dopo il precedente ribasso dell'1,2%.



Nel principale listino meneghino chiude in testa FCA che termina in positivo con il 2,8%. La società ha emesso un richiamo volontario di oltre 1,4 milioni di camion Ram negli Stati Uniti e in Canada per risolvere un problema con i portali a coda. Il richiamo riguarda i pickup Ram 1500, 2500 e 3500 degli anni 2015-2017.



Chiude bene anche la strettissima parente Exor, che porta a casa il 2,5%.



In avidenza anche UBI Banca, che salta in avanti del 2,1%, dopo aver riportato un utile netto pari a EUR208,9 milioni, in netto calo rispetto a EUR696,0 milioni del primo trimestre 2017.



Nell'altro lato del listino, termina in fondo Buzzi Unicem, che lascia sul parterre l'1,4%. La società ha registrato un utile di EUR123,4 milioni rispetto a EUR117,6 del primo semstre 2017. L'Ebitda è stato di EUR227,4 milioni, in calo rispetto a EUR241,1 dell'anno scorso. I ricavi sono diminuiti leggeremente, attestandosi a EUR1,34 miliardi rispetto a EUR1,36 miliardi fatti registrare nel primo semestre 2017.



Chiude in rosso anche Campari, terminando la seduta indietreggiando dello 1,2%. Société Générale ha declassato la company a 'Hold' da 'Buy' e alza target price ad EUR7,50 da EUR7,00.



In rosso anche Poste con l'1,1%. La società della lettere ha fatto sapere ieri che nel primo semestre gli utili sono aumentati mentre i ricavi sono leggermente diminuiti. Ma, soprattutto, la compagnia dell'Ad Matteo Del Fante si è dichiarata soddisfatta dei risultati registrati sinora nell'ambito del piano Deliver 2022. Pirelli chiude non distante, con lo 0,9%, dopo le buone performance delle scorse sedute.



Male i bancari Unipolsai e Banco Bpm, ambedue con un rosso dello 0,8%



Male Banca Ifis, con un calo del 6,1%. L'utile netto del gruppo al 30 giugno 2018 si attesta a EUR66,2 milioni rispetto a EUR103,7 milioni del 30 giugno 2017, con un decremento del 36,1%.



Sull'indice AIM bene First Capital che termina l'ultima seduta settimanale in verde dello 0,9%.



Non beneficia del buon risultato semestrale Banca Monte dei Paschi, terminando la seduta sotto del 3,1%. L'istituto senese ha segnalato un ritorno all'utile netto nel primo semestre dell'anno. L'utile netto è infatti di EUR289,0 milioni nel periodo considerato, che si raffronta al buco di EUR3,24 miliardi di giugno 2017. A fine giugno 2018, i ricavi risultano in calo del 7,8% attestandosi a EUR1,70 miliardi, rispetto al dato di EUR1,85 miliardi del primo semestre 2017.



Chiude bene la settimana Rcs, in rialzo del 5,9% in chiusura dei mercati. La società ha reso noti venerdì i conti semestrali, sottolineando una forte crescita dei ricavi e del risultato netto. Il risultato netto del semestre è positivo per EUR45,4 milioni, da confrontare con EUR24 milioni nel primo semestre dell'anno precedente.



Tra le notizie macro di giornata, in Italia, su base mensile, a giugno il commercio al dettaglio è in calo dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume. Su base annua, le vendite a giugno registrano un aumento dell'1,5% in valore e dello 0,5% in volume.



Sempre in italia, il PMI dei servizi in Italia è sceso a 54,0 a luglio dal 54,3 del mese precedente mentre gli economisti avevano previsto un rallentamento più marcato della crescita a quota 53,6.



Spostandoci all'Eurozona, su base mensile, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% a giugno, allo stesso ritmo di crescita registrato a maggio mentre gli economisti avevano previsto un'accelerazione allo 0,4%.



Su base annua, invece, le vendite al dettaglio sono cresciute dell'1,2% dopo essere aumentate dell'1,6% a maggio, rallentando oltre le previsioni degli esperti di una crescita dell'1,4%. Il dato di maggio è stato rivisto al rialzo dall'iniziale incremento comunicato dell'1,4%.



Infine, l'indice finale composito della produzione dell'Eurozona scende a 54,3 dal 54,9 di giugno, rispettando pienamente le stime. Per quanto riguarda invece il PMI servizi, il dato passa a 54,2 dal precedente 55,2, in lieve calo rispetto alle stime di 54,4.



In Europa, il FTSE 100 di Londra sale dell'1,1%. Miglior titolo in quel di Paternoster Square è Mondi, su del 7,9%. La società anglo-sudafricana di carta e imballaggi ha registrato un aumento dei ricavi e degli utili nella prima metà del 2018.



Il DAX 30 di Francoforte sale dello 0,6%, mentre il CAC 40 di Parigi guadagna lo 0,4%.



A New York il Dow Jones è su dello 0,2%, il NAsdaq è in clao dello 0,2 e l'S&P 500 guadagno lo 0,2%.



Negli scambi delle valute, l'euro a fine seduta vale USD1,1595 contro USD1,1614 registrato alla chiusura di giovedì. La sterlina si attesta a USD1,3019 contro USD1,3029 della sera prima.



Nel commercio di materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi dopo i forti guadagni della sessione precedente, in quanto i problemi di eccesso di offerta sono riapparsi. L'Arabia Saudita ha tagliato i prezzi ufficiali di vendita di settembre in tutti i suoi gradi per soddisfare la domanda dei clienti. Il brent viaggia a USD73,41 al barile contro USD72,78 di giovedì sera.



Venerdì l'oro ha toccato il livello più basso in quasi 17 mesi, con gli investitori che hanno assistito alle mosse del dollaro statunitense e dello yuan cinese che ne contribuisce ulteriormente a raffredarne il prezzo, un'oncia d'oro ha un valore di USD1.219,70 rispetto a USD1.222,20.



Nel calendario economico di lunedì, alle ore 0800 CET i dati sugli ordinativi delle fabbriche tedehe. Alle 1010 CET l'indice della produzione al dettaglio e alle 1030 CETil sentiment sulla fiducia degli investitori.



Fra le società di cui si attende la pubblicazione dei risultati si segnalano UniCredit e Toscana Aeroporti.