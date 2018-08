Borse, Milano tra le migliori in Europa: Saipem in testa

(Alliance News) - Piazza Affari termina in rialzo la seconda seduta settimanale, ottenendo il miglior risultato tra le Borse europee, che chiudono contrastate. Si è concluso nel primo pomeriggio il cda di Autostrade per l'Italia, nel quale sono state confermate alcune decisioni già annunciate durante la conferenza stampa di sabato indetta da Atlantia in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova.



Sul piano politico internazionale, continua la preoccupazione per il vertice tra Cina e Stati Uniti che si terrà il 23 agosto, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di non aspettarsi progressi significativi in seguito ai colloqui.



Tornando a Milano, il FTSE Mib ha chiuso in rialzo dell'1,5% a 20.783,79, dopo aver terminato in aumento dello 0,3% la seduta di scambi di lunedì.



Tra gli altri indici minori, il Mid-Cap chiude su dell'1,3% a 40.865,27, dopo essere salito dello 0,4% il giorno precedente. Lo Small-Cap raccoglie in chiusura l'1,6% a 21.329,70, mentre ha terminato la prima seduta settimanale in calo dello 0,3% e infine l'AIM avanza dello 0,6% a 9.395,46, mentre lunedì ha terminato in calo dello 0,6%.



Sul fronte delle notizie societarie, in vetta al listino si posiziona Saipem, che in chiusura raccoglie il 7,0%. Il titolo beneficia della notizia di una commessa ricevuta da ExxonMobil grazie al quale il gruppo italiano si è aggiudicato i contratti per la seconda fase dello sviluppo del giacimento Liza in Guyana, progetto operato da Esso Exploration & Production Guyana Limited - controllata di ExxonMobil.



Al termine della fase di controllo e di approvazione dei partner, Saipem eseguirà i primi lavori necessari alla costruzione e all'installazione dei riser, delle pipeline, delle strutture sottomarine e dei jumper di collegamento. I contratti includeranno inoltre il trasporto e l'installazione degli ombelicali, dei manifold con relative fondazioni, nonché dei sistemi per l'iniezione di acqua e gas.



Seduta col segno positivo anche per il comparto bancario, con UBI Banca su del 4,1% e Intesa Sanpaolo in verde del 3,4%. Bene anche per Poste Italiane che guadagna il 3,2%.



Tra i migliori performer si posizionano anche Prysmian, in verde del 3,0%.



Termina in positivo anche il titolo di Atlantia che, dopo le perdite di lunedì, raccoglie il 2,5% in seguito al cda della capogruppo e di Autostrade per l'Italia che si è tenuto martedì per discutere degli sviluppi del caso legato al crollo del ponte Morandi a Genova, costato la vita ad oltre 40 persone e a seguito del quale il governo italiano ha proposto la revoca della concessione alla holding dei Benetton.



Il cda ha condiviso una prima lista di iniziative dal valore preliminare stimato di EUR500 milioni.



Per quanto riguarda le famiglie delle vittime e tutti coloro i quali sono stati costretti a lasciare la propria abitazione, Autostrade ha risposto all'appello lanciato sulla piattaforma social Change.org, istituendo un nuovo fondo per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia.



La società ha proposto al Comune di Genova l'istituzione di un Fondo sociale di alcuni milioni di euro – che sarebbe gestito dal Comune stesso - da destinare in aiuto alle famiglie delle vittime.



Autostrade ha reso noto di stare "proseguendo le attività di progettazione per la ricostruzione del ponte Morandi, con il progetto che prevede la demolizione delle attuali strutture rimaste del ponte sul Polcevera e la ricostruzione del ponte in acciaio secondo le più moderne tecnologie ad oggi disponibili in un periodo stimato di 8 mesi, a decorrere dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni".



Sul lato opposto del listino finiscono invece Campari, in calo dell'1,6% e Moncler, giù dell'1,0%, che non riescono ad invertire il trend con cui hanno scambiato nella seduta di lunedì. Segno negativo anche per Salvatore Ferragamo che cede lo 0,2% in chiusura.



Lieve perdite anche per Exor e CNH Industrial, entrambi in negativo dello 0,1%.



Al di fuori del principale paniere, si segnala tra le Mid Cap la performance di Astm, che chiude tra i migliori performer guadagnando il 4,8% sulla scia dei buoni risultati di Atlantia. Miglior titolo è però OVS, in verde del 7,4%. Termina in rosso invece Tod's, giù dell'1,7%, seguito da Salini Impregilo, giù dello 0,7%. Il titolo paga dazio per via delle prese di profitto dopo gli aumenti di lunedì legati alle buone notizie arrivate dagli USA dalla controllata Lane.



Tra le società a bassa capitalizzazione qupotte sullo Small Cap, il titolo di Fiera Milano continua a crescere e termina la seconda seduta di scambi su dell'11,2%, prolungando la scia positiva di rialzi post-conti semestrali, che ha subito una battuta di arresto solo lunedì.



Calo di Eukedos che finisce sul fondo delle Small Cap, in rosso del 2,4%.



Passando all'AIM, tra le piccole e medie imprese quotate, Bio-on guadagna il 7,6% mentre il titolo di Sostravel.com, che ha debuttato in Borsa ad inizio agosto, è stato sospeso per eccesso di rialzo, invertendo i risultati negativi registrati lunedì. Gel invece si attesta tra i peggiori performer con un calo del 4,8%.



Sul fronte delle notizie economiche, il bilancio del Regno Unito ha registrato un surplus a luglio, secondo quanto riportato dall'Ufficio per le statistiche nazionali martedì.



L'indebitamento netto del settore pubblico, escluse le banche del settore pubblico, è stato in attivo di GBP2,0 miliardi a luglio, con un avanzo di GBP1,0 miliardi in più rispetto a luglio 2017. Questo è stato il maggiore avanzo di luglio per 18 anni. Il debito netto del settore pubblico ammontava a USD1,77 miliardi alla fine di luglio, pari all'84,3% del Prodotto Interno Lordo.



Le altre principali Borse europee terminano la seduta di martedì in verde, con il DAX 30 di Francoforte che raccoglie lo 0,4% e il CAC 40 di Parigi che guadagna lo 0,6%.



A Londra, il FTSE 100 chiude gli scambi flettendo invece dello 0,3%, con BHP Billiton che arriva a perdere il 2,1% mentre i suoi risultati intermedi sono stati deludenti.



Passando a Wall Street, i principali indici viaggiano in positivo a metà seduta con il Dow Jones in rialzo dello 0,3%, il Nasdaq in positivo dello 0,7% e l'indice S&P 500 su dello 0,3%.



Nel Forex, la moneta unica scambia contro il dollaro statunitense a USD1,1516 dopo il valore di USD1,1415 riportato alla precedente chiusura. La sterlina ha invece un valore di USD1,2853 mentre al termine degli scambi di lunedì valeva USD1,2731.



Nel mercato delle materie prime, il brent vale USD72,54 al barile, in rialzo rispetto a USD71,71 riportato alla chiusura di lunedì. Per quanto riguarda l'oro, un'oncia vale USD1.195,00 contro USD1.186,27 della chiusura precedente.



Nel calendario economico di mercoledì, nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno alle 1300 CET le domande di mutui e l'indice sul mercato dei mutui, seguiti dalla vendita di case esistenti alle 1600 CET e dalle scorte di petrolio greggio allle 1630 CET. Infine, alle 2000 CET saranno pubblicati i verbali di riunione del FOMC.



Nel calendario societario italiano non si segnalano eventi rilevanti per domani.