Borse, Piazza Affari in calo: soffrono i bancari

(Alliance News) - Piazza Affari chiude abbondantemente in calo la penultima seduta della settimana, con le vendite che hanno interessato soprattutto il settore bancario e quello delle telecomunicazioni.



Sul fronte politico, quella di oggi è stata ancora una volta una giornata caratterizzata dall'attesa per gli investitori, che hanno continuato a guardare agli sviluppi delle trattative tra Stati Uniti e Canada sul fronte commerciale, dopo che Washington e Messico hanno siglato recentemente un accordo a cui ora Ottawa dovrà decidere se allinearsi o meno.



Il FTSE Mib chiude in calo dell'1,3% a 20.495,10 punti dopo aver terminato la seduta precedente in verde dello 0,7%.



Tra gli indici minori, il Mid-Cap cede lo 0,5% a 40.440,37 punti mentre ieri sera ha concluso le negoziazioni in verde dello 0,3%. Lo Small-Cap flette dello 0,6% a 21.129,19 punti dopo aver ceduto lo 0,4% mercoledì. Infine, l'AIM sale dello 0,1% a 9.355,06 punti mettendosi alle spalle la chiusura in rialzo dello 0,5% registrata il giorno prima.



Sul fondo del listino principale si piazza Tenaris, che cede il 5,6%, penalizzata dalla crisi argentina che ha visto la Banca centrale attingere alle riserve, mentre il presidente Mauricio Macri ha chiesto al Fondo monetario internazionale di sbloccare in anticipo fondi di emergenza, destando non poca preoccupazione tra gli investitori.



In calo anche il comparto bancario, che risente delle divergenze all'interno del governo italiano che rischiano di rendere sempre più difficili le scelte economiche degli istituti di credito rallentando il ritmo di smaltimento dei crediti in sofferenza. Bper Banca cede il 3,8, Banca Generali il 3,3%, Intesa Sanpaolo il 2,4% e Banco BPM il 2,1%.



Telecom Italia cede il 3%, in attesa del cda del prossimo 10 settembre in cui la società definirà la proposta economica per le frequenze del 5G sul terriorio nazionale.



In flessione dello 0,3% anche Atlantia, prima della riunione del board di domani che, insieme ai vertici di Autostrade, è chiamato a dare al governo risposte su controlli e manutenzione al ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto.



Sul fronte acquisti, Prysmian chiude sulla parità dopo aver annunciato ieri pomeriggio di essersi aggiudicata tre progetti per la realizzazione di collegamenti in cavo per i parchi eolici offshore in Francia.



Ben intonati gli industriali, che allungano i rialzi della seduta precedente, con Brembo in aumento del 2,3% e Pirelli dello 0,4%. Su pure i titoli di Saipemed Exor, rispettivamente dello 0,8% e dello 0,1%.



Fuori dal paniere principale, Somec guadagna l'1% in seguito alla ricezione di un ordine per EUR54 milioni da Fincantieri - in calo dello 0,5% a fine giornata - per realizzare gli involucri in vetro di quattro nuove navi da crociera destinate all'armatore Norwegian Cruise Line.



Pierrel guadagna il 5,9%, avendo chiuso il primo semestre con una perdita netta in contrazione a EUR300.000, rispetto al rosso di EUR4,5 milioni registrato un anno fa nello stesso periodo considerato.



Bene anche Sogefi, che guadagna il 3,7%, spinta dalla risoluzione dei contenziosi con due clienti che permetterà alla società di eliminare i rischi connessi alla vicenda.



Infine, Energica chiude in rialzo del 2,1% dopo aver annunciato questa mattina di aver siglato un nuovo accordo con R&O Trading Company in Kuwait, il quale sarà il punto di riferimento per tutta la regione mediorientale che comprende Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.



Sul fronte delle notizie economiche, la fiducia economica nell'Eurozona è peggiorata più del previsto ad agosto, come hanno mostrato giovedì i dati dell'indagine della Commissione europea. L'indice del sentiment economico è sceso a 111,6 ad agosto dal 112,1 di luglio. Il punteggio previsto era di 111,9.



La diminuzione dell'indicatore della fiducia dell'Eurozona è stata determinata da un marcato deterioramento della fiducia dei consumatori e da un calo più contenuto nel settore dei servizi, compensato solo in parte dagli aumenti nei settori del commercio al dettaglio e dell'edilizia.



L'indice di fiducia delle industrie è arrivato a un punteggio di 5,5 ad agosto, in linea con le previsioni, ma in calo rispetto a 5,8 un mese fa. Allo stesso modo, l'indice del sentiment dei servizi è calato a 14,7 da 15,3 del mese precedente.



Passando alle principali Borse europee, il CAC 40 flette dello 0,4% mentre il DAX 30 chiude in rosso dello 0,5%. Tra i peggiori, Vodafone cede il xxx dopo che Merrill Lynch aveva declassato il titolo di telecomunicazioni a 'Neutral' da 'Buy'.



Vodafone ha annunciato oggi una fusione di AUD15 miliardi tra la sua joint venture Vodafone Hutchinson Australia e il provider di servizi Internet TPG Telecom. L'accordo dovrebbe essere completato l'anno prossimo ed è soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione, icluso il Watchdog austrasliano.



Negli Stati Uniti, a metà seduta, il Nasdaq è poco al di sopra della parità mentre il Dow è in calo dello 0,3% e l'S&P 500 cede lo 0,1%.



Nel Forex, alla chiusura dei mercati europei la moneta unica vale USD1,1647, in lieve calo rispetto a USD1,1697 registrati alla chiusura dell'ultima seduta di scambi. La sterlina viene scambiata invece con il dollaro a USD1,1299 rispetto a USD1,3005 della chiusura di ieri.



Nel mercato delle materie prime, a metà seduta il Brent ha un valore di USD77,46 rispetto a USD76,49 registrato alla chiusura degli scambi mercoledì. Nel mercato dell'oro, un'oncia d'oro vale USD1.198,65 rispetto a USD1.209,09 della seduta precedente.



Nel calendario economico di venerdì, nella notte europea dalla Cina arriveranno l'indice PMI del settore manifatturiero e del terziario. Nel Regno Unito, saranno pubblicati sia l'indice nazionale dei prezzi delle case alle 0800 CET, sia l'indice Gfk della fiducia dei consumatori. In Francia, alle 0845 CET saranno pubblicati l'indice dei prezzi alla produzione e quelli sui prezzi al consumo, mentre in Germania alle 0900 CET saranno pubblciate le vendite al dettaglio.



In Italia, alle 1000 CET saranno pubblicati i dati sulla disoccupazione mentre alle 1100 CET quelli sui prezzi al consumo. Nell'Eurozona, l'Eurostat pubblicherà sia i dati sulla disoccupazione sia quelli sull'inflazione alle 1100 CET. Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti arriveranno i dati sulla fiducia dei consumatori del Michigan alle 1600 CET



Nel calendario economico di domani, Acsm-Agam e Poligrafici San Faustino rilasceranno i risultati per il primo semestre.