Borse, Milano chiude in rosso: STM e industriali sul fondo

(Alliance News) - Piazza Affari chiude in rosso la penultima seduta settimanale, con le maggiori perdite che si registrano fra i titoli degli industriali.

Le questioni commerciali continuano a preoccupare i trader, che temono ripercussioni sulla crescita economica globale. Inoltre i dati provvisori contenenti le stime per l'inflazione di giugno rilasciati dall'Istat hanno previsto una crescita dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annuale.

Tornando a Piazza Affari, il FTSE Mib termina in calo dello 0,6% a 21.432,34, dopo aver chiuso la seduta precedente in rialzo dello 0,7%.

Tra gli altri indici, il Mid-Cap chiude in calo dello 0,3% a 40.468,02 dopo che ieri ha perso lo 0,8%. Lo Small-Cap chiude flettendo dello 0,7% a 21.612,19 dopo aver ceduto lo 0,6% nella seduta precedente. Infine l'AIM termina poco sotto la parità a 9.624,07 dopo aver guadagnato lo 0,5% nella seduta precedente.

Sul fronte societario, il peggior performer di seduta è STMicroelectronics, in calo del 5,1%. Sul titolo dei microchip pesa una generale debolezza del settore tech.

Tra i titoli peggiori si trova anche Prysmian, in calo del 4,5%. La società ha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale sociale da EUR500 milioni complessivi. L'aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di massime 32,7 milioni azioni ordinarie dal valore nominale di EUR0,10 ciascuna.

In territorio negativo anche i titoli della galassia Agnelli: Fiat chiude in calo del 3,5%, Exor flette del 2,9% e Ferrari perde il 2,4%.

Termina in rosso anche Enel, giù dello 0,7%, nonostante la società abbia annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con F2i SGR per la cessione dell'intero portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse in Italia, per una potenza installata complessiva netta pari a circa 108 MW e per un corrispettivo pari a circa EUR335 milioni.

Sull'altro lato si registrano guadagni in settori vari. Intesa Sanpaolo è in testa, su del 2,0%, e non risente del taglio di target price da JPMorgan a EUR3,10 da EUR3,30 con rating 'Neutral', insieme a FinecoBank, su dell'1,2%. In positivo anche UniCredit, su dell'1,4%, nonostante JPMorgan abbia tagliato il target price della banca a EUR20 da EUR21 con rating 'Overweight'.

Termina in verde anche Saipem, che guadagna l'1,4%, guidando i rialzi fra i titoli utilities, tra cui Eni, in rialzo dello 0,3% e Snam, su dello 0,1%.

Sull'AIM spicca Pharmanutra, con un positivo del 4,3%, dopo aver reso noto in mattinata l'aumento delle vendite per il mese di maggio, sia sul mercato interno sia estero. In Italia, le vendite nel mese di riferimento sono cresciute del 20% rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre per i mercati internazionali l'incremento è del 48% da inizio anno.

Sempre sull'AIM chiude in rialzo anche il titolo di SMRE, che raccoglie il 5,4%. Giovedì la società ha annunciato di aver concluso, attraverso la controllata Digi ONE Srl, un'operazione societaria che prevede l'acquisizione di un ramo aziendale di Logos Technology Srl.

Per quanto riguarda le notizie economiche, in Italia l'indebitamento pubblico nel primo trimestre dell'anno è diminuito rispetto allo stesso periodo di un anno fa, come ha rivelato questa mattina un rapporto dell'Istat. Nel primo quarto dell'anno, infatti, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al 3,5%, mostrandosi inferiore di 0,5 punti percentuali rispetto ai primi tre mesi del 2017.

Sempre in Italia, l'Istat ha pubblicato i dati provvisori contenenti le stime per l'inflazione del mese di giugno, con un crescita dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annuale.

Nell'Eurozona, la fiducia dei consumatori è continuata a calare nel mese di giugno rispetto a maggio, in linea con le stime degli economisti, come reso noto dai dati della Commissione Europea pubblicati mercoledì mattina. L'indice della fiducia dei consumatori dell'area dell'euro segna un negativo 0,5 a giugno, in calo dal positivo 0,2 del mese prima.

In Europa, i principali indici hanno chiuso in calo. Il CAC 40 di Parigi termina giù dell'1,1 %, il DAX 30 di Francoforte chiude in rosso dell'1,6% e il FTSE 100 cede lo 0,1% a 7.615,63.

In particolare, a Londra, Tullow Oil si posiziona tra i peggiori performer, in calo del 3,4%, nonostante abbia nnunciato la riduzione della sua gamma di linee guida sulla produzione annuale sulla scia dell'aumento della produzione giornaliera di petrolio.

A New York, alla chiusura delle Borse europee, il Dow è in rialzo dello 0,3% a 24.182,34, il Nasdaq è in verde dello 0,4% a 7.476,18 e l'S&P 500 guadagna lo 0,1% a 2.701,44.

Nel Forex, a chiusura delle Borse europee la moneta scambia a USD1,1589 rispetto a USD1,1593 della precedente chiusura, mentre la sterlina vale USD1,3096 rispetto a USD1,3147 della sera prima.

Nel commercio di materie prime, il brent vale USD77,90 al barile contro USD77,83 della chiusura precedente, mentre l'oro si attesta a USD1.251,20 l'oncia contro USD1.253,65 di mercoledì.

Nel calendario economico di venerdì, alle 0100 CET verrà pubblicato l'indice GfK della fiducia dei consumatori di giugno, seguito alle 0800 CET dall'indice dei prezzi all'importazione annuale e mensile e dalle vendite al dettaglio. Alle 0845 CET sarà la volta delle spese dei consumatori francesi e dall'IPP di maggio. Dalla Germania alle 1000 CET si aspetta il tasso di disoccupazione, seguito alle 1000 CET dal conto corrente spagnolo.

Alle 1030 CET dal Regno Unito arriveranno i dati trimestrali e annuali degli investimenti delle aziende, il PIL annuale e trimestrale, la variazione mensile dei prezzi dei servizi, la massa monetaria M4, e l'approvazione dei mutui. Alle 1100 CET dall'Eurozona ci sarà il rilascio preliminare dell'indice dei prezzi al consumo annuale e mensile mentre dall'Italia alle 1100 CET verranno pubblicati i prezzi al consumo di giugno.

Nel pomeriggio, alle 1430 CET dagli Stati Uniti si attendono l'indice dei principali prezzi di spesa per consumi e il reddito personale. Alle 1630 CET verrà pubblicato l'indice settimanale ECRI e infine, alle 1900 CET usciranno i dati sugli impianti di trivellazione USA Baker Hughes.

Nel calendario societario di venerdì sono previsti i risultati semestrali di Abitare In.