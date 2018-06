Borse, Milano ancora in rosso: giù STM, Ferrari e Ferragamo

(Alliance News) - Piazza Affari ha terminato la seconda seduta settimanale in calo, seppur riducendo le perdite con cui aveva inaugurato la giornata, mentre si acuisce la crisi commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ha fatto terminare gli indici asiatici in rosso.

Ieri il presidente Donald Trump ha minacciato di introdurre dazi su merci cinesi per un valore di USD200 miliardi e Pechino non ha tardato a promettere tariffe di ritorsione.

Martedì il presidente della BCE Mario Draghi ha ribadito che la Banca rimarrà paziente nel determinare i tempi del primo aumento dei tassi e adotterà un approccio graduale per adeguare la politica in seguito, come già dichiarato ieri in occasione di una conferenza a Sintra, in Portogallo.

Tornando a Milano, il FTSE Mib ha chiuso la seduta di martedì in rosso dello 0,1% a 22.084,33, avendo terminato la seduta precedente in rosso dello 0,4%.

Tra gli altri indici, il Mid-Cap termina poco sopra la parità a 41.446,45, dopo aver chiuso in calo dello 0,6% la seduta di lunedì. In negativo lo Small-Cap, che scende dello 0,1% a 22.423,58, dopo aver terminato invece in verde dello 0,4% la seduta precedente. L'AIM conclude la seduta in positivo dello 0,5% a 9.578,57, mentre aveva registrato un rialzo dello 0,3% all'ultima chiusura.

Sul fronte delle notizie societarie, si registrano perdite in diversi settori, mentre tengono i bancari.

STMicroelectronics si posiziona come titolo peggiore, in calo del 5,0%. La società di chip è quotata anche a New York e gli USA rappresentano uno dei mercati di punta, ora minaccato dalle tensioni commericiali con Pechino.

Segue CNH, in flessione del 3,1%, nonostante quest'ultima abbia consegnato in Brasile 900 autobus tramite IVECO Bus.

Altro titolo legato agli Agnelli e che conclude la seduta in negativo è Ferrari, in calo dell'1,6%.

In rosso anche Salvatore Ferragamo, giù dell'1,9% e UnipolSai, in calo del 2,3%.

In territorio positivo rimangono due titoli utilities: A2a in rialzo del 3,0% ed Eni in verde del 2,8%.

Tiene anche il comparto bancario, con BPER Banca in verde dell'1,8, Ubi Banca su del 2,5% e Banca Mediolanum in positivo dell'1,7%.

Tra i migliori performer si posiziona anche Luxottica che guadagna il 3,0%.

Al di fuori del principale listino si segnala Giglio Group, in calo dell'1,2% nonostante abbia reso noto che il canale internazionale Nautical Channel è ora distribuito in tutto il territorio sub-sahariano, grazie all’accordo siglato con Vubiquity.

Tra le Mid-Cap, Dobank perde lo 0,4%. Proprio oggi la banca ha approvato il nuovo business plan al 2020, con numerose prospettive e novità per la banca, tra cui il fatto che Dobank verrà trasformata in società di servicing mentre le attività bancarie del gruppo verranno trasferite ad una newco.

Sul fronte delle notizie economiche, ad aprile, si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni in Italia aumenti del 2,5% sul mese precedente, quando si era registrato un calo dell'1,2%. Sempre ad aprile, su base annua si rileva un aumento del 3,3% dell'indice corretto per gli effetti di calendario, mentre a marzo 2018 era stato registrato un calo del 4,7%. L'indice grezzo segna invece un incremento del 7,0%.

Sempre l'Istat ha comunicato in giornata che nel primo trimestre del 2018 è stata registrata una sostanziale stazionarietà dell'occupazione rispetto agli ultimi tre mesi del 2017, mentre si conferma una lieve crescita a livello tendenziale, in rallentamento rispetto al trimestre precedente.

Passando all'Eurozona, il surplus delle partite correnti è sceso a EUR28,40 miliardi nel quarto mese dell'anno in corso dopo essere stato pari a EUR32,80 miliardi a marzo, con quest'ultimo dato rivisto al rialzo dall'iniziale EUR32,00 miliardi. Come si legge nel report della BCE, il dato di aprile è il risultato dei surplus dei beni di EUR21,00 miliardi, dei servizi di EUR9,60 miliardi e degli introiti primari di EUR8,50 miliardi, mentre è stato in parte compensato dal deficit degli introiti secondari di EUR10,70 miliardi.

Su base mensile, la produzione delle costruzioni è salita dell'1,8% nell'Eurozona e dell'1,2% nell'UE a 28, dati che si confrontano al calo dello 0,2% nell'Eurozona e dello 0,8% nell'UE a 28 registrati a marzo. Su base annua, la produzione nelle costruzioni ad aprile è salita dell'1,8% nell'Eurozona e dello 0,9% nell'UE a 28. Il dato si confronta con l'aumento dello 0,8% dell'Eurozona e col calo dell'1,3% dell'UE a 28 registrato a marzo.

In Europa, il CAC 40 di Parigi e il DAX 30 di Francoforte hanno terminato entrambi in rosso dell'1,1%.

A Londra, il FTSE 100 ha chiuso in calo dello 0,4%, con la società di noleggio di attrezzature Ashtead che si è poszionata tra i peggiori performer, in calo del 4,4% nonostante abbia registrato una crescita a doppia cifra degli utili e delle entrate per l'esercizio finanziario appena concluso.

A New York, martedì, il Dow perde l'1,3% a 24.67062, il Nasdaq è in calo dello 0,8 a 7.682,49 e l'S&P 500 è in perdita dello 0,8% a 2.752,68.

In Asia, il Nikkei ha chiuso in calo dell'1,8% a 22.278,48, lo Shanghai Composite ha perso il 3,8% a 2.907,82 e l'Hang Seng ha terminato in ribasso del 2,8% a 29.468,15.

Sul fronte delle valute, alla chiusura degli scambi l'euro è quotato a USD1,1579 rispetto a USD1,1611 della precedente chiusura. La sterlina vale invece USD1,3177 da USD1,3239 di ieri sera.

Negli scambi delle commodities, il Brent si attesta a USD74,76 al barile contro USD74,44 di lunedì mentre l'oro è quotato USD1.276,20 l'oncia rispetto alla precedente quotazione di USD1.278,30.

Nel calendario economico di mercoledì, alle 0800 CET si attende l'indice mensile e annuale di maggio dei prezzi dei produzione della Germania, seguiti dalla tendenza degli ordini industriali del Regno Unito alle 1200 CET. Alle 1230 CET sarà la volta del discorso di Couré della BCE.

Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti arriveranno le domande di mutui settimanali alle 1300 CET, seguito dal discorso del presidente della Fed Powell alle 1530 CET. Alle 1630 sarà la volta delle scorte di petrolio greggio e le scorte settimanali EIA.