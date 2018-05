Piazza Affari fa festa, spread in deciso calo e banche in forte rialzo

Cala la tensione sui mercati. Dopo lo stop al possibile governo M5s-Lega, Piazza Affari gioisce. Milano su tutte reagisce positivamente: il Ftse Mib apre in deciso rialzo, a +1,5%, a dimostrazione del sentiment positivo per la decisione di Sergio Mattarella di fermare il "governo del cambiamento", per gli accenti anti-euro, e convocare Carlo Cottarelli per un governo del presidente. Dopo dieci minuti i guadagni aumentano con l'indice principale che sale a +1,75 per cento, a 22.791 punti.

In ripresa i titoli bancari che durante l'ultima seduta, quella di venerdì, avevano registrato pesanti perdite: Unicredit +3,83%, Intesa Sanpaolo +2,67%, Mediobanca +2,32%, Bper +1,73%, Banco Bpm +4,32%, Ubi +2,90% per cento. Aprono in positivo anche le Borse europee: Francoforte e Madrid +0,6% e Parigi +0,4 per cento.

Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34 per cento.

L'euro apre in rialzo dopo aver chiuso ai minimi da novembre venerdì scorso, per le incertezze sulla situazione politica italiana. La vicenda italiana continua a pesare. L'euro risale dopo che è fallito il tentativo di formare un governo giallo-verde che i mercati non gradivano. Tuttavia resta il rischio di elezioni anticipate e dunque l'euro resta fragile. La moneta europea passa di mano a 1,1726 dollari e 128,36 yen. Dollaro/yen in rialzo a 109,47.