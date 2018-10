Borse, Tria calma i mercati: Piazza Affari positiva

(Alliance News) - Le prospettive di deficit al ribasso, annunciate dal governo italiano, hanno rassicurato Piazza Affari che, dopo le precedenti tre sessioni passate ampiamente in territorio negativo, chiude la sessione di metà settimana in netto rialzo, con i guadagni più alti tra le principali piazze europee.



Già in prima mattinata, il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio aveva aperto alla possibilità per il governo di raggiungere il 2,4% nel 2019 e di abbassare il dato al 2% entro il 2021. Più tardi, nel pomeriggio, è arrivata la conferma del Ministro del Tesoro Giovanni Tria che, alla conferenza di Confindustria, ha ribadito che il governo ha l'obiettivo di "eliminare entro due anni il divario di crescita rispetto all'Europa e assicurare al contempo una diminuzione costante del rapporto debito-Pil".



Tuttavia, Confindustria ha descritto gli obiettivi resi noti del ministro di una crescita del PIL dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020 come "molto difficili da raggiungere". Inoltre, Confindustria ha ridotto le previsioni di crescita per il 2018 e il 2019 all'1,1% e allo 0,9%, in calo dall'1,3% all'1,1% previsto a giugno.



Era atteso in mattinata il vertice sul Def tra il premier, Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Tria e il ministro degli esteri, Enzo Moavero Milanesi. La riunione, ora prevista per le 1800 CET, è necessaria per proseguire i lavori per la definizione della Nota di aggiornamento sul Def che dovrebbe essere trasmesso in serata alle Camere.



Intanto, il differenziale Btp/Bund scende dal picco toccato ieri di 300 punti base e si attesta in chiusura a 285 punti, con il rendimento del decennale italiano a 3,30%.



Il FTSE Mib ha chiuso in positivo dello 0,8% a 20.736,01 punti, dopo aver terminato la seduta precedente in perdita dello 0,2%.



Andamenti contrastati tra gli indici minori. Il Mid-Cap termina in salita dello 0,4% a 40.218,93 punti, avendo chiuso la seduta di martedì in calo dell'1,0%, lo Small-Cap chiude in ribasso dello 0,1% a 20.570,32 punti, dopo aver terminato la seduta precedente in rosso dell'1,3%, mentre l'AIM chiude in calo dello 0,4% a 9.285,79 punti, avendo perso lo 0,6% martedì in chiusura.



Tra le blue chip, volano gli industriali con Recordati che si attesta in cima al listino con un rialzo del 3,7%, dopo che alcune indiscrezioni di stampa hanno scritto che la società ha chiesto ad un pool di banche linee di finanziamento per circa EUR500 milioni in vista di possibili acquisizioni.



In linea con i rialzi del settore, Leonardo termina gli scambi con un più 2,9%, mentre CNH Industrial chiude in guadagno del 2,7%.



Segue Azimut, che chiude con un guadagno del 3,2%, dopo che ieri ha completato il programma di acquisto di azioni proprie con un controvalore complessivo pari a EUR10 milioni.



Sul listino principale, guadagnano anche le utilities, con Enel che chiude la sessione con un 3,6% in positivo.



Tra i pochi titoli in rosso sul Mib, il settore del lusso riporta le perdite più importanti, con i player del comparto, Moncler e Luxottica, che hanno perso rispettivamente dello 0,9% e dello 0,8%. Male anche Fiat Chrysler, in ribasso dello 0,7%.



Sull'indice delle società a media capitalizzazione, Credito Valtellineserivede i primi guadagni dopo le multiple dimissioni nel cda del gruppo avvenute a fine settembre. A chiusura scambi, e in attesa del meeting del nuovo cda, il titolo ha guadagnato il 5,2%.



In generale, sul Mid-Cap, bene anche gli altri bancari che respirano dopo l'abbassamento dello spread sotto quota 290, con Ifis in su del 2,7%. Nonostante il rialzo generale, Monte dei Paschi estende le perdite e chiude con lo 0,2% in rosso.



Torna a guadagnare anche il comparto autostradale, con ASTM in rilzo dell'1,2% e la controllata Sias che in chisura segna un 2,7% in positivo.



Tra i titoli in rosso, Juventus è la peggiore con perdite al 7,9%, dopo che nei giorni scorsi l'Ad Marotta ha annunciato le sue dimissioni a fine ottobre, aprendo un varco nel futuro della società, che si appresta a nominare il nuovo cda.



Scivola sul fondo anche Fincantieri, in calo dell'1,3%.



Fra le small, rimbalza Astaldi, in rialzo del 3,5%, nonostante l'agenzia di rating S&P abbia ridotto il rating di Astaldi a 'D' da 'CCC-'. Inoltre in mattinata, Consob ha deciso di prolungare il divieto alle vendite allo scoperto sul titolo Astaldi fino al termine della seduta borsistica del 4 ottobre 2018. Precedentemente il cda del gruppo aveva valutato e deliberato la domanda di concordato preventivo "con riserva" in continuità per garantire ai committenti la regolare prosecuzione dei lavori in tutti i cantieri in cui sta operando.



Sullo stesso indice, Banca Carige non riflette il buon andamento del comparto sui diversi indici meneghini, e chiude in linea di parità.



In fondo, Fiera Milano, prima sospesa per eccesso di volatilità poi riammessa nelle operazioni del tardo pomeriggi, chiude con un ribasso dell'8,6%.



Tra le PMI, vola Alfio Bardolla, in su oltre il 16%, sospesa per volatilità in mattinata poi riammessa in chiusra. Male Clabo, in calo del 6%.



Tra le molte notizie economiche di giornata, secondo le stime dell'Eurostat rilasciate mercoledì, nell'agosto 2018 rispetto a luglio 2018, il volume adjusted del commercio al dettaglio è diminuito dello 0,2% nell'area dell'euro ed è rimasto invariato nell'UE a 28. A luglio, il volume degli scambi al dettaglio era diminuito dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,2% in l'UE28.



Dalla lettura dell'Indice IHS Markit della Produzione Composita nell'Eurozona finale di settembre rilasciato mercoledì, l'economia dell'eurozona ha segnato la più lenta espansione in quattro mesi. Toccando quota 54,1, l’indice è diminuito rispetto a 54,5 di agosto registrando una flessione anche rispetto alla recente stima flash di 54,2.



Sul fronte italiano, si registra un forte aumento la crescita dell'attività del settore dei servizi in Italia nel mese di settembre, come rivela il report di IHS Markit rilasciato mercoledì. Il PMI dei servizi in Italia è salito a 53,3 a settembre dal 52,6 del mese precedente mentre gli economisti avevano previsto una crescita meno marcata a quota 52,8.



Inoltre, l'Istat ha reso noto mercoledì che nel secondo trimestre del 2018 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in Italia in rapporto al PIL è stato pari allo 0,5%, a fronte del 2,1% dello stesso trimestre del 2017 che aveva però risentito dell'effetto del trasferimento in conto capitale operato per l'intervento sulle crisi delle banche Venete. Il saldo primario delle Amministrazioni pubbliche è risultato positivo, con un'incidenza sul PIL del 3,5% rispetto al 2,3% nel secondo trimestre del 2017.



Passando ai mercati azionari europei - con Francoforte chiusa per festività nazionale - i principali indici dell'area euro hanno tutti chiuso in positivo, dopo il calo delle tensioni negli scontri verbali, ed economici, tra Roma e Bruxelles. Parigi chiude in salita dello 0,4%, mentre Londra termina in su dello 0,5%.



A Wall Street, continua il rally dello Standard&Poor's 500, ora in rialzo dello 0,4%, dopo che il listino ha terminato il terzo trimestre lo scorso venerdì con la miglior performance dal 2013. Il Nasdaq è in salita dello 0,4%, mentre il Dow guadagna lo 0,5%.



Nel Forex, la moneta unica continua a cedere terreno contro il biglietto verde, con l'euro che viene scambiato a USD1,1526, in calo rispetto a USD1,1557 registrato martedì in chiusura, mentre la sterlina torna intorno ai minimi fissati intorno a USD1,30, e ha un valore di USD1,300 rispetto a USD1,2979 della precedente seduta.



Nel mercato delle commodities, le preoccupazioni in merito a export e scorte dopo l'entrata in vigore delle sanzioni USA all'Iran stanno mantenendo il prezzo del Brent sopra USD85, con molti benchmaker che scommettono su soglia USD100 al barile. Ora il Brent viaggia a USD85,39 rispetto a USD84,85 di lunedì sera. Un'oncia d'oro scambia invece a USD1.203,40 rispetto a USD1.206,81 registrato all'ultima chiusura degli scambi.



Nel calendario economico di domani, mancano notizie di rilievo dal Vecchio Continente, a parte il discorso del membro dell'Executive Board della BCE Benoit Courè alle 19:00 CET. Dagli Stati Uniti, invece, sono attesi per le 14:30 CET le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, mentre alle 16:00 CET verranno rilasciati gli ordini alle fabbriche su base mensile per il mese di agosto.



Nel calendario societario italiano, non sono attesi eventi in programma.