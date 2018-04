Bosch assume: posizioni aperte in tutta Italia

Siete in cerca di lavoro? La Bosch, nota azienda tedesca, leader nel settore della componentistica per autovetture, elettroutensili ed elettrodomestici, seleziona personale di entrambi i sessi, per diverse figure professionali. Le offerte occupazionali, elencate nella sezione 'Lavora con noi' del sito della Bosch, riguardando le sedi dell'azienda sparse in tutta Italia.

Assunzioni Bosch: come candidarsi

Presentare la propria candidatura è semplice: basta registrarsi sul sito della Bosch e poi accedere, attraverso la sezione 'Lavora con noi', nelle pagine delle singole figure professionali richieste. Sempre dalla stessa piattaforma è possibile inviare la candidatura spontanea.

Assunzioni Bosch: posizioni libere e sedi

Ecco le figure ricercate da Bosch a partire da gennaio 2018, con tipologia di lavoro, sede e data di pubblicazione dell'annuncio: