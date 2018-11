Lo stabilimento è in vendita, nubi sul futuro di 700 lavoratori: "Fine di un'epoca"

I segnali non completamente positivi da qualche anno c'erano, ma la notizia in ogni caso non era nell'aria, ed è anche per questo che il timore che qualcosa possa cambiare in futuro è oggi più vivo che mai tra lavoratori. È in vendita lo stabilimento Bristol-Mayers Squibb di Anagni. L'azienda farmaceutica ha deciso, e la decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società ai sindacati e alle maestranze.

“Da tempo il sito produttivo anagnino - si legge in una nota di Uiltec - era alle prese con un sotto dimensionamento. Nella prima decade di dicembre, le nuove società interessate all’acquisto della fabbrica, effettueranno dei sopralluoghi per poi avanzare le proprie eventuali offerte. La notizia ha ovviamente messo in fibrillazione i 700 dipendenti della storica azienda farmaceutica importante per il territorio ciociaro e anche le organizzazioni sindacali”. Parlano apertamente di fine di un'epoca i rappresenanti sindacali: “Si tratta della fine di un’epoca – ha sottolineato nella nota il segretario generale della Uiltec Frosinone Mauro Piscitelli – e la decisione da parte dell’azienda di vendere non ci lascia tranquilli. Speriamo che sia una cessione in grado di garantire i livelli produttivi, la continuità e soprattutto i livelli occupazionali che sono stati mantenuti fino a questo momento”.

Perché lo stabilimento è in vendita?

Quali sono le ragioni di questa scelta aziendale? Lo stabilimento di Anagni non sarebbe più strategico per la multinazionale, che negli anni recenti ha concentrato la propria attività nella ricerca e sviluppo dei farmaci immuno-oncologici, che stimolano il sistema immunitario e combattono dall’interno le cellule tumorali. Lo stabilimento Bristol-Mayers Squibb di Anagni è invece specializzato nella produzione di farmaci antibiotici, grazie ai 700 dipendenti altamente specializzati.

La fabbrica ha più di mezzo secolo di storia: venne infatti costruita nel 1966 grazie ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno (in un primo momento si producevano cosmetici, poi il passaggio alla chimica-farmaceutica). Nell'ultimo decennio ci sono stati investimenti in tecnologie ed innovazione per più di 100 milioni di euro, lo stabilimento è all'avanguardia per quantità e tipologia di forme farmaceutiche prodotte. I dipendenti sperano che "la fine di un'epoca" sia solo un modo di dire, un timore da spazzare via. Ma non ci sono certezze.