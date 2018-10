Buoni pasto, "punto di non ritorno": appello dei commercianti a Di Maio

"Il sistema dei buoni pasto è fuori controllo e deve essere rifondato. Primo passo per ripartire, un tavolo con il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che veda il coinvolgimento di tutte le associazioni della ristorazione e del dettaglio alimentare". Questa la richiesta avanzata congiuntamente da Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, FIEPeT-Confesercenti, Ancc-Coop, Ancd-Conad, Fida - Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari, Federdistribuzione attraverso una comunicazione ufficiale inviata al ministro.

Buoni pasto, qual è il problema

"Il fallimento di QUI!Group è solo la punta di un iceberg che nasconde molte altre insidie per gli utilizzatori dei buoni pasto e per le migliaia di imprese della ristorazione e del dettaglio alimentare che ogni giorno sono chiamate a misurarsi con questo servizio", si legge nella nota. In questi ultimi anni "sono stati numerosi gli interventi normativi per mettere argine alle innumerevoli distorsioni del mercato, ma occorre prendere atto che nessuno è stato risolutivo e che, al contrario, il sistema continua a peggiorare. Il livello delle commissioni a carico della rete degli esercizi convenzionati ha ormai sfondato, in alcuni casi, la soglia del 20%. Non c'è altro Paese in cui sui buoni pasto le cose funzionino così".

L'ultimo intervento effettuato l'anno scorso sul codice degli appalti, allo scopo di ridurre alcuni effetti distorsivi, "ha sortito risultati diametralmente opposti. Si è ormai innescato un sistema che costa agli esercizi convenzionati, che erogano ogni giorno un servizio indispensabile per i lavoratori, almeno 500 milioni di euro all'anno. Siamo ad un punto di non ritorno. Occorre rifondare il modello su nuove regole che vorremmo sottoporre all'attenzione del vicepremier Di Maio e che aspettiamo di discutere al tavolo del ministero dello Sviluppo economico".

I buoni pasto hanno una incidenza rilevante, soprattutto per le retribuzioni più basse, e possono valere da 100 a 140 euro per 20 giorni di lavoro: il livello delle commissioni a carico della rete degli esercizi rischia di mettere in ginocchio gli operatori.

123mila esercizi vantano crediti verso Qui! Group

Sarebbero oltre 123mila gli esercizi pubblici che vantano crediti verso Qui! Group, l'azienda di distribuzione di buoni pasto Qui! Ticket di cui è stato recentemente dichiarato il fallimento. L'esposizione totale di Qui! Group verso bar e ristoranti ammonta a 193 milioni. A denunciarlo è Fiepet-Confesercenti. Da mesi prima del fallimento gli esercenti che erogavano il servizio spesso avevano difficoltà a riavere indietro i soldi e molti commercianti avevano smesso di accettare i buoni.

Una parte non trascurabile delle attività di somministrazione deve avere oltre 100mila euro ciascuna. "Sono queste - in sintesi - le drammatiche cifre di una vicenda che ha colpito le attività di somministrazione in sei Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Una situazione che si va trascinando da tempo".