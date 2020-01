Buste paga, da luglio scatta l'aumento per i redditi medi. Rischio beffa per chi prende gli 80 euro

Se non è ufficiale, manca davvero poco. In un'intervista a 'La Stampa' il viceministro dell'Economia Antonio Misiani (Pd) ha confermato che a beneficiare dal taglio del cuneo fiscale saranno sopratutto i lavoratori esclusi dal bonus Renzi. Parliamo dunque di coloro che hanno un reddito compreso tra i 26.600 euro e i 35mila euro. Il beneficio fiscale sarà di circa 500 euro annui in più nel 2020 e 1000 euro a partire dal 2021. Soldi che i lavoratori si troveranno in busta paga a partire da luglio.

"Nel 2020 - ha spiegato Misiani - interverremo per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti, tagliando il cuneo fiscale. L'ipotesi è di farlo innanzitutto a favore dei redditi medi, esclusi dal bonus di 80 euro e gravati da un'aliquota marginale Irpef molto elevata. In concreto ciò vuol dire ridurre le tasse fino a 100 euro l'anno per 4,5 milioni di contribuenti".

Rischio beffa per chi prende gli 80 euro

E chi percepisce già il bonus di 80 euro? Il bonus verrà confermato, ma ad oggi non è chiaro se anche chi ha un reddito inferiore a 26mila euro avrà dei benefici dal taglio del cuneo fiscale. "Stiamo valutando poi gli spazi per aiutare anche chi oggi prende il bonus, che sono 10 milioni di lavoratori" ha aggiunto Misiani. "Discuteremo tutto in maggioranza e con le parti sociali". Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile aumento di 20-30 euro al mese, ma si tratta di indiscrezioni non confemate. Di certo le risorse stanziate (appena tre miliardi di euro) non basteranno ad accontentare tutti. Ieri peraltro lo stesso Misiani ha parlato di un possibile bonus destinato ai lavoratori incapienti, cioè con un imponibile inferiore agli 8 mila euro. Ad oggi l'intenzione del governo su questo punto non sembrano molto chiare.

Riforma dell'Irpef: "Peso eccessivo sui contribuenti del terzo scaglione"

In merito alla riforma dell'Irpef, Misiani ha detto che la prima criticità è "il peso eccessivo sui contribuenti del terzo scaglione, quelli che guadagnano dai 28 mila a 55 mila euro annui, su cui grava un'aliquota marginale del 38 per cento rispetto al 27 per cento del secondo scaglione".

"L'altra criticità è - ha aggiunto - l'affastellarsi di detrazioni e deduzioni fiscali, che vanno razionalizzate, senza toccare i pilastri come i mutui, le spese sanitarie, quelle scolastiche, i bonus per l'edilizia. E poi c'è la necessità di riorganizzare e unificare in un assegno universale per le famiglie gli strumenti di sostegno per i figli a carico, detrazioni irpef,assegno per nucleo familiare, maggiorazione per famiglie numerose e bonus bebè. Come si vede un lavoro complesso, per il quale bisogna simulare un impatto sui singoli contribuenti". In ogni caso l'obiettivo, "è alleggerire il carico e renderlo più equo".