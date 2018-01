Caffè in cialde o capsule: ecco la giusta scelta da fare per la nostra salute

Il caffè è una bevanda alla quale davvero in molti ad oggi non riescono assolutamente a rinunciare, non solo a colazione ma anche in qualsiasi altro momento della giornata.

Forse è proprio per questo che nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto un gran successo le macchine da caffè, elettrodomestici per l'espresso casa sempre più apprezzati e scelti da coloro che amano il delizioso sapore della scura bevanda frutto dei chicchi di arabica e robusta.

Talvolta si ricorre all'utilizzo di una macchina da caffè per la sua praticità ma anche per quella che è la qualità del risultato finale.

Non a caso, il caffè ottenuto grazie a tali macchinette, sempre più affidabili, non ha nulla da invidiare a quello servito nei migliori bar.

Tra l'altro poi i prezzi rispetto al passato sono scesi di molto, ed è possibile comprarle anche online spendendo davvero poco, in uno dei tanti e-commerce specializzati nel settore, come ad esempio https://www.cialdemania.it/

Spesso accade però, quando ci si accinge ad acquistare una macchinetta da caffè, di venir assaliti da molteplici dubbi ed uno di questi è quello che riguarda la scelta tra macchine a capsule oppure a cialde.

A tal proposito è necessario precisare che tra i due tipi esistono delle differenze, soprattutto in riferimento a quelli che sono i materiali utilizzati per il confezionamento del macinato.

Anche se entrambe le tipologie sono molto pratiche a livello di utilizzo e contengono la giusta quantità di miscela torrefatta per ottenere un ottimo risultato, ovvero una media di 7 grammi, stando a quanto emerso da alcuni recenti studi proprio le cialde sembrerebbero essere più salutari oltre che più economiche rispetto alle capsule.

La cialda non è altro che una monoporzione di caffè già macinato che viene pressato e poi posizionato tra due veli di carta filtro alimentare, mentre invece riguardo le capsule il caffè pressato e quindi pronto all'uso, viene inserito all'interno di un piccolo contenitore di forma cilindrica realizzato in alluminio o in plastica.

Per tale motivo, nel corso della fase di estrazione della bevanda e per via del riscaldamento dell'acqua, si presume possano essere trasmesse al caffe delle sostanze potenzialmente dannose per l'organismo umano.

In base alle suddette evidenze, le cialde vengono considerate più salutari in quanto l'acqua calda passa soltanto attraverso un filtro vegetale al 100% il quale, a differenza delle capsule, non rilascia alcuna sostanza nociva nella bevanda che poco dopo verrà consumata.

In conclusione, sia che tu preferisca cialde oppure capsule caffè, una cosa è certa: sceglierne uno di qualità può fare sicuramente la differenza tra una ciofeca e un espresso da veri intenditori.