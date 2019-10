La Serie A femminile sbarca su TIMVISION

TIMVISION principale aggregatore di contenuti digitali di alta qualità, è Title Sponsor della Serie A femminile TIM VISION, grazie al rafforzamento della partnership tra TIM e la FIGC.

Un’importante vetrina per il calcio femminile italiano, in quanto oltre alla Serie A verranno trasmesse tutte le principali competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile.

Si tratta di un’ottima notizia per tutti gli appassionati di calcio, che avranno a disposizione sulla TV in streaming targata TIM un’offerta sportiva molto più ampia. Infatti, nella sezione Sport verranno trasmesse le sei partite di ogni turno della Serie A femminile TIM VISION, di cui cinque in diretta e una in differita.

Non è tutto perché la sezione Sport di TIMVISION è sempre più connessa con il calcio, non solo attraverso la partnership con Sky, ma anche grazie all’offerta “TIMVISION e NOW TV–Ticket Sport”, che propone in esclusiva 7 partite su 10 a giornata della Serie A TIM, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League; oltre agli Europei di calcio 2020 e le grandi partite di Premier League e Bundesliga.

Per quanto riguarda la Serie A femminile, si inizierà a partire dal 2 novembre alle ore 12:30 con le partite di Juventus-Verona e Orobica-Fiorentina San Gimignano, mentre alle 14:30 Tavagnacco-Empoli, Pink Bari-Inter e Fiorentina-Milan. La partita della domenica tra Roma e Sassuolo, invece, andrà in onda in differita alle ore 16:00.

Tutte queste novità vanno ad ampliare la proposta di intrattenimento firmata TIMVISION, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze e i gusti del pubblico che, grazie all’efficienza e alla velocità della rete TIM, potrà vivere una customer experience davvero completa.