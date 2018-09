Quanto prenderò di pensione? Lo svela il simulatore online

Mentre il governo sta vagliando tutte le opzioni per riformare il sistema pensionistico e superare la legge Fornero con la Quota 100 o altre misure, sono sempre moltissimi i lavoratori in procinto di andare in pensione che vorrebbero sapere a quando ammonterà il loro assegno previdenziale.

Ma è possibile calcolare in anticipo la pensione? Grazie al servizio online dell'Inps 'La mia pensione' i lavoratori possono simulare quella che sarà presumibilmente la pensione che riceveranno una volta terminata l'attività lavorativa. Il calcolo della pensione tiene conto della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l’età, la storia lavorativa e la retribuzione/reddito.

'La mia pensione': chi può accedere al servizio

Il servizio online dell'Inps per simulare l'assegno pensionistico può essere utilizzato da tutti i lavoratori con contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e alla Gestione separata e gli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali (exINPDAI).

Il servizio è disponibile anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori con contribuzione versata agli altri Fondi e Gestioni amministrate dall’Inps. Per accedere al servizio è necessario un Pin ordinario. Chi non ne fosse in possesso lo può richiedere al seguente link. In alternativa è possibile accedere al servizio anche tramite la chiave Spid. L'Inps ha anche pubblicato un video contente le istruzioni per portare a termine la simulazione senza intoppi.