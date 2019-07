Carburanti, cambiano i prezzi: sorride solo chi ha il Gpl

Dopo quasi un mese di 'tregua', tornano a muoversi i prezzi consigliati dei carburanti sulla rete italiana. Per chi ha veicoli a benzina o diesel i ribassi sono molto lievi, mentre gli unici che possono fare festa sono quelli che con auto a Gpl. La compagnia algerina Sonatrach ha sensibilmente ridotto i prezzi di propano e butano per il mese di luglio.

Benzina, diesel e Gpl: i prezzi aggiornati

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Stessa mossa per Tamoil. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, indicano: benzina self service a 1591 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,598, pompe bianche 1,572), diesel a 1,477 euro/litro (+1, compagnie 1,484, pompe bianche 1,457).

Benzina servito a 1,716 euro/litro (+1, compagnie 1,758, pompe bianche 1,623), diesel a 1,609 euro/litro (+2, compagnie 1,653, pompe bianche 1,508). Gpl self service a 0,610 euro/litro, servito a 0,629 euro/litro (invariato, compagnie 0,637, pompe bianche 0,617), metano self service 0,996 euro/kg, servito a 0,995 euro/kg (invariato, compagnie 1,006, pompe bianche 0,985), Gnl 0,953 euro/kg (compagnie 0,967 euro/kg, pompe bianche 0,944 euro/kg).

Sul versante delle medie dei prezzi praticati in autostrada, benzina self service 1,691 euro/litro, servito 1,888 euro/litro, gasolio self 1,584 euro/litro, servito 1,804 euro/litro, Gpl 0,729 euro/litro, metano 1,101 euro/kg, Gnl 0,974 euro/kg. Quanto alle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri, si registra la benzina a 420 euro per mille litri (-4), diesel a 436 euro per mille litri (-8, valori arrotondati).