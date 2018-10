Autostrade, azzerati gli aumenti su A24 e A25

Su Twitter il ministro delle Infastrutture Danilo Toninelli ha comunicato di aver congelato l'aumento dei pedaggi entrato in vigore il 1° gennaio 2018, su due autostrade, la A24 e la A25. La A24, nota anche come Strada dei Parchi, è un'autostrada che collega Roma a Teramo, passando per L'Aquila, tagliando dunque tutto l'Appennino; l'A25 collega invece Torano di Borgorose a Villanova di Cepagatti e in sostanza copre il tratto compreso tra Pescara e lo svincolo per l'Aquila.

"Azzerati da oggi fino a fine anno gli aumenti 2017 dei pedaggi sulle #autostrade A24 e A25. Un primo importante segno di attenzione a cittadini e imprese. Ora cambieremo i termini della concessione. #Abruzzo #Lazio". Queste le parole postate su Twitter da Toninelli.

In una nota Strada dei Parchi fa sapere che il blocco degli aumenti durerà fino al 31 dicembre 2018, ed è stato suggerito "all'ascolto delle esigenze dell'utenza verso cui Strada dei Parchi è sempre stata sensibile". La concessionaria ricorda che solo con l'approvazione del nuovo Piano economico e finanziario (PEF), atteso da anni, previsto dalla Legge 228 del 2012, "si potranno definire per il futuro pedaggi più attenti alle attese degli utenti e la realizzazione degli importanti interventi di messa in sicurezza antisismica di A24 e A25".

Lo scorso gennaio la Strada dei Parchi fece registrare un rincaro record pari al 12,89%, seguito da inevitabili polemiche. Peraltro sia sulla A24 che sulla A25 ci sono diversi viadotti sulla cui stabilità c'è più di qualche dubbio, come ha mostrato ieri alle Iene un servizio di Filippo Roma. Tra i viadotti più critici, il Macchia Maura e il Palazzo, che si trovano lungo la A25. Preoccupano soprattutto le condizioni del viadotto Palazzo: "Non c’è un pilone in condizioni sane e tranquillizzanti. Le manutenzioni in realtà sono semplicemente dei tappi alle situazioni di deterioramento" dice un esperto all'inviato di Italia 1.