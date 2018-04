Canone Rai, chi ha diritto all'esenzione: l'infografica dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'infografica in cui sono riassunte tutte le informazioni utili per l’esenzione del canone Rai per chi ha un’età pari o superiore ai 75 anni. Il reddito che permette l'esenzione dal pagamento dell'imposta è passato da 6.173 euro a 8mila euro, mentre gli esentati sono saliti da 115mila a 350mila.

Ricordiamo a tal proposito che la domanda di esenzione va chiesta entro il 30 aprile. Le domande arrivate dopo il 30 aprile e fino al 31 luglio varranno come esenzione per il secondo semestre dell’anno.

I moduli

Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione. I moduli per usufruire dell'agevolazionie sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e su www.canone.rai.it. Oltre agli over 75 con un reddito basso sono esonerati dal pagamento del canone Rai anche:

i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;

gli agenti diplomatici e i consolari, ma soltanto per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani

gli invalidi civili degenti in una casa di riposo;

gli ospedali militari;

le case del soldato;

le sale convegno;

i rivenditori di Tv;

i negozi in cui vengono riparate le Tv.

Potrà essere esonerato dal pagamento del Canone anche la persona che, tramite una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, dimostra di non avere in casa un apparecchio televisivo, pur essendo titolare di un'utenza elettrica.