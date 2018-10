Il Canone Rai resta in bolletta anche per il 2019

Il canone Rai rimane collegato alla bolletta elettrica. Nella bozza della Legge di Bilancio 2019 ci sarebbe la conferma della misura introdotta dal governo Renzi, spiega l'Adnkronos. Se approvata, per il 2019 il canone per la Tv di Stato avrà ancora un importo di 90 euro divisi in 10 rate da gennaio a ottobre 2019 per un importo pari a 9 euro. Resterebbe in vigore anche l'esenzione per gli anziani con più di 75 anni che abbiano un reddito annuo inferiore agli 8.000 euro.

Sono tenuti a pagare il canone Rai i titolari di un'utenza elettrica. Nel 2016 il governo Renzi ha introdotto la cosiddetta 'presunzione di detenzione', dando per scontato fino a prova contraria che chi è titolare di un'utenza elettrica sia anche in possesso di un apparecchio televisivo.

Canone Rai, come chiedere l'esonero dal pagamento

Chi non ha la televisione deve inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Inviando la dichiarazione entro gennaio 2019 si ottiene l'esonero dal pagamento del canone Rai per tutto l'anno, mentre se la si invia nel periodo successivo l'esenzione varrà solo per il secondo semestre. Le modalità di invio sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno: si può fare una raccomandata senza busta, utilizzare la pec con firma digitale, accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate oppure recarsi presso gli intermediari abilitati come Caf e commercialisti.

Sono esonerate dal pagamento del canone, indipendentemente dal possesso di un televisore, gli invalidi civili degenti in una casa di riposo, i militari delle Forze Armate italiane (solo quelli degli ospedali militari, nelle 'Case del Soldato' e nelle sale convegno), i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, oltre agli agenti diplomatici e consolari.