Canone Rai, come pagarlo (a rate) tramite addebito sulla pensione

Il Canone Rai può essere pagato anche facendosi addebitare l’importo sulla propria pensione. L’Agenzia delle Entrate spiega infatti che l’obolo "può essere versato anche tramite addebito sul rateo della pensione, purché il reddito familiare sia non superiore a 18.000 euro".

Il pensionato che intende pagare i 90 euro del Canone in questo modo dovrà fare espressa richiesta "al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento". Dunque per quest’anno i termini sono già abbondantemente scaduti, ma chi volesse approfittare di questa possibilità può comunque fare domanda per l’anno prossimo.

"Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente - si legge ancora sul sito dell’Agenzia delle Entrate -, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato".

Canone Rai, come farselo addebitare sulla pensione

Sul proprio sito l’Inps ha messo a disposizione una breve guida che spiega tutto nel dettaglio. L’Ente previdenziale sottolinea che l’importo del Canone Rai sarà rateizzato "in 11 mensilità senza interessi" e che questa possibilità è rivolta ai titolari di una prestazione pensionistica "con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro".

L'Inps spiega inoltre che il canone deve essere pagato una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi che si hanno in casa, e che "la facoltà di rateizzare mediante trattenute su pensione è alternativa all'addebito del canone sulla fattura di fornitura di energia elettrica".

La domanda può essere presentata online sul sito dell’INPS, oppure tramite gli enti di patronato e intermediari dell'istituto. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell'istituto di previdenza.

Canone Rai, come pagarlo con il modulo F24