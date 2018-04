Canone Rai, pronti i nuovi moduli per fare richiesta di esenzione

È online sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello che i contribuenti con più di 75 anni e un reddito fino a 8mila euro possono usare per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone tv. Un provvedimento del direttore dell'agenzia fiscale ha approvato infatti la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire per ottenere l'agevolazione. Con lo stesso provvedimento, aggiunge l'agenzia, "viene definito il nuovo modello di rimborso per quelli che, pur avendo diritto all'esenzione, hanno già pagato il canone".

Esenzione Canone Rai

La richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadini che hanno compiuto 75 anni e che, nell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione, hanno un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) sotto a una certa cifra.

Chi ne ha diritto

Per l’esenzione relativa al 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro, infatti, dal decreto del 16 febbraio 2018 del ministro dell’Economia, di concerto con lo Sviluppo economico. I soldi per alzare il tetto (prima era esente solo chi aveva redditi sino a 6.713 euro) sono stati reperiti perché per il 2017 sono stati incassati in più (sulle previsioni) 193 milioni euro, ben 96mila sono stati destinati a vari scopi e, di questi 20,9 milioni, in particolare, a coprire il minore gettito derivante dall’innalzamento del tetto di reddito.

I moduli

Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione, utilizzando il modulo presente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.