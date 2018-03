Canone Rai, scatta l'esenzione per gli over 75: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Esenzione dal canone Rai per gli over 75, il decreto è diventato ufficiale. La misura annunciata dal premier Paolo Gentiloni a metà febbraio è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Esenzione canone Rai over 75, come presentare la domanda

La platea degli esentati dal canone Rai passa ora da 115mila a 350mila. I cittadini che hanno compiuto 75 anni e hanno un reddito annuo non superiore agli 8mila euro possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione oppure spedirla con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 -Torino. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, dovrà essere compilata sull'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Esenzione canone Rai over 75, tutte le scadenze

La scadenza per presentare la richiesta è fissata al 30 aprile, ma chi indende beneficiare dell'esenzione a partire dal secondo semestre ha tempo fino al 31 luglio.

Se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successi.

Chi nel corso dell'anno attiverà per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, dovrà inviare la richiesta di esenzione dal canone Rai entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone, scrive l'AdnKronos. Coloro che, in presenza dei requisiti previsti, hanno pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 possono chiederne infine il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.