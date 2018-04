Canone Rai, non c'è più tempo: scadono oggi i termini per chiedere l'esenzione

Il 30 aprile è l'ultimo giorno per presentare la domanda di esenzione del Canone Rai per gli over 75. Entro questa data infatti scadono i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva con la quale dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge che permettono di usufruire dell'agevolazione.

Canone Rai, chi può richiedere l'esenzione

Entro il 30 aprile possono presentare domanda di esenzione dal pagamento del Canone Rai i cittadini che hanno compiuto 75 anni in possesso di determinati requisiti, come ricorda il portale Fisco Oggi dell'Agenzia delle Entrate:

Le condizioni per l'esenzione per gli over 75 sono:

non convivere con altre persone titolari di un reddito proprio, diverse dal coniuge o dal soggetto unito civilmente

possedere un reddito annuo che, insieme a quello del proprio coniuge (o del soggetto unito civilmente) non sia complessivamente superiore, per le richieste di esenzione relative al 2018, a 8mila euro (si ricorda che per le istanze di esonero relative agli anni fino al 2017, il limite di reddito è di 6.713,98 euro)

la televisione deve essere ubicata nell’abitazione di residenza (l’agevolazione spetta anche in caso di più apparecchi nella stessa casa, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio tv si trovi in luogo diverso da quello di residenza).

Canone Rai, come inviare la domanda di esenzione

I 75enne che non devono pagare il canone Rai possono inviare la dichiarazione sostituiva (il modello è disponnibile sul sito dell'Agenzia delle entrate) tramite posta raccomandata, senza busta, allegando la copia di un documento valido di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In tal caso, il timbro postale fa fede per la data di spedizione. In alternativa, la dichiarazione può essere inviata, firmata digitalmente, con messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. E' possibile anche consegnare il modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Nella richiesta vanno specificate le informazioni anagrafiche del richiedenti e dell'eventuale coniuge o della persona con la quale è unita civilmente e l'anno per cui si richiede di beneficiare dell'agevolazione. Va dichiarato anche il reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui si chiede l'esenzione (quindi in questo caso va fatto riferimento al reddito del 2017).

Canone Rai, l'infografica dell'Agenzia delle Entrate: come chiedere l'esenzione