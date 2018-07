Canone Rai, scadono i tempi per richiedere l'esenzione: oggi è l'ultimo giorno

Canone Rai, oggi è l'ultimo giorno per chiedere l'esenzione. Il 31 luglio infatti scadono i termini per presentare la domanda per ottenere l'esonero dal pagamento del canone tv.

Chi può richiedere l'esenzione? Come già specificato, possono fare domanda per non pagare il canone Rai i contribuenti di età pari o superiore ai 75 anni "in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento". Per farlo basta presentare un dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità. La scadenza è la stessa anche per coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta per quanto riguarda il secondo semestre 2018, sempre che abbiano compiuto i 75 anni entro fine mese.

Esenzione canone Rai, ecco i requisiti

Sono esentati dal pagamento del canone Rai i cittadini con più di 75 anni (che devono essere compiuti entro il termine di pagamento del canone per l'anno 2018). Chi può richiedere l'esenzione non deve convivere con un'altra persona che sia titolare di un proprio reddito e deve avere un reddito non superiore agli 8000mila euro sulla base di tredici mensilità. Il limite è stato alzato rispetto alla precedente quota, fissata a 6.713,98 euro, tramite un decreto del Mef e dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso febbraio.

I contribunti che hanno diritto all'esenzione devono usare il modulo apposito per la dichiarazione sostitutiva che si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate e su quello dedicato al canone Rai. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata - insieme alla fotocopia del documento di identità - presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Può essere inoltre spedita con raccomanda, senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22, 10121 -Torino.

Esenzione canone Rai, le informazioni utili

Se rimangono le medesime condizioni di esenzione, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi.

Per quanto riguarda invece chi attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo nel corso dell'anno è necessario inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Chi invece, pur avendo diritto all'esenzione, ha già versato il canone Rai, può richiedere il rimborso (ma fate attenzione alle email truffa). Basta scaricare il modulo relativo andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate.