Canone Rai, scadenza imminente: le cose da sapere se non volete pagarlo

Ultimi giorni disponibili per chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Come abbiamo già scritto più volte il 31 gennaio è il termine ultimo per presentare la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio televisivo. Chi intende fare domanda di esenzione si impegna a dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.

Chi pur non avendo una tv non presenta la dichiarazione di non possesso si vedrà addebitare l'importo in bolletta: nel 2018 la quota da pagare è pari a 90 euro, spalmati in 5 rate bimestrali.

Canone Rai, occhio alle false dichiarazioni

Fate però attenzione a non dichiarare il falso: rischiate una multa che va dai 200 ai 600 euro e una condanna penale per il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico.

Come chiedere l'esenzione

La domanda di esenzione può essere presentata sia in forma telematica che cartacea. Il modello può essere compilato e inviato tramite l’apposito servizio web disponibile a questo link sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al servizio è necessario registrarsi.

Con lo stesso modello il dichiarante può inoltre attestare la non detenzione di una tv in nessuna delle abitazioni dove ha un’utenza elettrica intestata.

Ricordiamo che anche ultra75enni con reddito annuo familiare non superiore a 6.713 euro hanno diritto a non pagare il canone. I termini per l'esenzione però sono diversi: la domanda va presentata entro il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno, ed entro il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.

Come chiedere il rimborso

Se intendete presentare una dichiarazione di non possesso tv, è possibile che vogliate riavere indietro l’importo già versato (o che vi sarà addebitato) nella bolletta elettrica di gennaio. In tal caso, come abbiamo già spiegato di recente, Se avete pagato il Canone, ad esempio nella bolletta di gennaio, e volete farvi rimborsare la cifra sborsata ma non dovuta, dovete compilare l’apposito modulo Pdf e spedirlo insieme ad un valido documento di riconoscimento con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Vi consigliamo di consultare la pagina dell’Agenzia delle Entrate dove vi rimandiamo per eventuali informazioni.

Gli utenti che seppure in possesso di un televisore non ricevono l’addebito del Canone sulla bolletta elettrica, sono tenuti a versare l’obolo con il modello F24. L’importo può essere versato sia in un'unica soluzione che a rate, fino ad un massimo di quattro. Si tratta comunque di un metodo di pagamento che riguarda solo pochi casi. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, bisognerà utilizzare il modello F24.

quando nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale;

per il pagamento del canone da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Canone Rai, maxi guadagni per la tv pubblica

L’introduzione del Canone Rai in bolletta è stata una manna dal cielo per i conti della tv pubblica. Nel 2017 gli introiti sono saliti dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze), arrivando a toccare quotda 1.610 milioni di euro. E tutto ciò nonostante la riduzione dell’importo da 100 euro a 90. Segno evidente che prima dell’introduzione del canone in bolletta tantissimi italiani non versavano l’obolo. Prima di allora, come ha di recente ricordato Carlo Sala, l’Italia figurava tra i Paesi col maggior tasso di evasione, nel solo 2014 avevano evaso il canone il 30,53% dei titolari di tv, solo la Polonia, con un tasso del 65%, aveva registrato un’evasione maggiore.