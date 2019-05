Canone speciale Rai, la guardia di finanza a caccia di evasori. Ecco chi deve pagarlo

La Guardia di Finanza di Siena a caccia dei "furbetti" del Canone Rai. I militari del comando provinciale hanno intensificato l'attività di controllo per stanare gli evasori del canone "speciale" dovuto dagli esercizi pubblici in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare. E le sorprese non sono mancate.

Dall'inizio dell'anno in tutta la provincia senese sono stati effettuati 17 interventi che hanno riguardato un'ampia e diversificata platea di attività commerciali (alberghi, bed and breakfast, bar, ristoranti etc) riscontrando che oltre la metà delle attività imprenditoriali controllate hanno omesso il pagamento del canone speciale Rai. Più del 50% degli esercizi dunque non era in regola con il pagamento dell’imposta. Benché si riferiscano alla provincia di Siena si tratta di numeri che fanno comunque riflettere.

Le sanzioni per chi non lo paga

A differenza della tassa ordinaria, che a partire dal 2016 viene inserita nella bolletta della luce, il canone speciale si paga tramite un apposito bollettino o domiciliazione bancaria. Il mancato pagamento - si legge sul sito www.canone.rai.it - può dar luogo ad una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.

Va detto che il pagamento del canone speciale Rai può rappresentare una spesa non indifferente per chi ha un’attività ricettizia o commerciale. Il tributo è dovuto in relazione alla tipologia di attività esercitata ed è proporzionale alla categoria di appartenenza ed agli apparecchi detenuti.

Si va dai 6789 euro dovuti dagli esercizi di categoria A (ovvero gli alberghi a 5 Stelle con un numero di camere pari a o superiore a cento) ai 203,70 euro per strutture ricettizie con un solo televisore. Gli esercizi di categoria D (alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci, pensioni, locande e campeggi con 2 e 1 stella etc) devono sborsare 407 euro.

La cifra sale a 1018 euro per gli esercizi di categoria C e 2036 euro per quelli categoria B. Per l’elenco dettagliato di tutti gli importi e le categorie interessate vi rimandiamo a questo link.

Canone Rai speciale, lo pagano anche barche e b&b

Anche chi possiede navi o barche è tenuto al pagamento del canone speciale, così come coloro che adibiscono la propria abitazione a bed and breakfast. Nel caso in cui sede della propria attività coincida con la propria residenza il canone speciale è dovuto solo se “nell’abitazione privata vi sono locali destinati all’attività di impresa (normalmente si tratta di attività direttiva, amministrativa e organizzativa) e in questi locali sono detenuti apparecchi radiotelevisivi".

Canone speciale Rai, la tabella degli importi