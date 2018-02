Canone speciale Rai, quanto costa e chi deve pagarlo

Com’è noto chi possiede una tv fuori dall’ambito familiare è tenuto al pagamento del Canone Rai Speciale che in molti casi può costare anche molto di più rispetto al canone 'normale' pagato dalla maggior parte dei contribuenti. Come riferisce FiscoOggi, anche per il 2018 gli importi dei canoni di abbonamento speciali restano invariati. Si tratta però di cifre di tutto rispetto.

Canone Speciale Rai, quanto cosa

Un esempio? Un esercizio di categoria A (ovvero un albergo a 5 Stelle con un numero di camere pari a o superiore a cento) dovrà corrispondere ben 6789 euro per un abbonamento annuale (l’importo però scende fino a 195 euro se è presente un solo televisore). Gli alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci devono sborsare 391 euro.

Esattamente come pensioni e locande con 2 e 1 stella, campeggi, esercizi pubblici di terza e quarta categoria, case di cura, navi, uffici e perfino e aerei in servizio pubblico. L'importo scende a 195 euro per circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati.

Canone tv, pagano anche barche e bed and breakfast

E se parte della mia abitazione è adibita a bed and breakfast? Anche in quel caso bisognerà pagare il canone speciale, ma se non altro si può evitare di pagare quello ordinario presentando la dichiarazione di non detenzione, come specificato sul sito della Rai. Anche chi possiede navi o barche è tenuto al pagamento del canone speciale.

La Rai infatti specifica che "per le navi di lusso è dovuto il canone speciale di cui alla categoria B (ovvero 1958 euro, ndr), per le imbarcazioni da diporto intestate a società è dovuto il canone di cui alla categoria D (395 euro, ndr), per le navi da pesca è dovuto il canone speciale di cui alla categoria E (195 euro) se si dispone di un solo apparecchio TV, alla categoria D se si dispongono più apparecchi".

E se la sede della mia attività è nella mia abitazione? "In tale ipotesi - precisa la Rai - è dovuto il canone speciale soltanto se nell’abitazione privata vi sono locali destinati all’attività di impresa (normalmente si tratta di attività direttiva, amministrativa e organizzativa) e in questi locali sono detenuti apparecchi radiotelevisivi".

Canone Speciale Rai, tutte le informazioni sui pagamenti a questo link.