Canone Tv, la richiesta di esenzione per il 2018 va inviata entro il 30 giugno

Per i contribuenti che non hanno più un televisore in casa è il momento di chiedere la disdetta del Canone Tv, così da non pagarlo (inutilmente) nella bolletta elettrica. Per farlo basta compilare la dichiarazione sostituiva di non detenzione. Per chi volesse essere esentato per la seconda metà del 2018 c'è tempo fino al 30 giugno per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Discorso simile per chi punta all'esenzione per il 2019: per il prossimo anno l'ultima data utile per inviare la richiesta di esenzione sarà il 31 gennaio 2019. Ricordiamo inoltre che la dichiarazione va presentata ogni anno.

Esenzione canone tv: dove inviare la richiesta

Il modello per la dichiarazione sostitutiva, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere presentato per via telematica in due diversi modi:



tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;

internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel; tramite gli intermediari abilitati, come Caf e commercialisti.

Per chi non volesse procedere via web, la dichiarazione può essere spedita via posta tramite raccomandata senza busta e assieme alla copia di un documento di identità, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.