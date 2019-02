Canone tv, c'è anche chi non lo paga: come funziona negli altri Paesi

Quanto costa il canone tv negli altri Paesi europei? Cominciamo col dire che non siamo i soli in Europa a pagare una tassa per il possesso di un televisore. Questo ovviamente non vuol dire che sia per forza giusto corrispondere un obolo per finanziare la tv pubblica, tanto più in un Paese come il nostro che già chiede molto ai contribuenti in termini di imposte da versare.

Iniziamo dalla Francia dove il canone costa più che da noi: ben 139 euro, contro i 90 del canone Rai. La tassa sulle tv si paga insieme alla Taxe d’habitation, che riguarda tutti gli immobili francesi destinati ad uso abitativo. Se l’abitazione in cui viviamo è dotata di un televisore o dispositivo simile, saremo dunque costretti a pagare. Ogni nucleo familiare paga una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi posseduti e dalle eventuali seconde case.

La tassa francese sulla tv è dunque più cara del nostro canone, ma c’è da dire che dal 2009 grazie a una legge dello Stato le emittenti pubbliche non possono trasmettere pubblicità dopo le venti (e la tv pubblica deve ovviamente rinunciare a quegli introiti). Va poi ricordato che il pil pro-capite in Francia è (ahinoi) più alto rispetto a quello italiano: 33.300 euro contro 27.700 (al netto ovviamente del sommerso).

Tassa sulla tv, come funziona nel Regno Unito

E nel Regno Unito? La "television licence" costa 150 pound, ben 170 euro, come si legge sul sito del governo inglese. Se la vostra tv è in bianco e nero però lo Stato vi chiede "solo" 50 pound. È tenuto al pagamento della tassa chiunque abbia in casa un apparecchio che può ricevere un segnale TV (compresi pc e cellulari). Chi ha più di 75 anni è esentato dall’imposta, mentre chi è cieco può ottenere una licenza TV per metà del costo normale. Però, con tutto il rispetto per viale Mazzini, la Rai non può vantare certo l’autorevolezza e il prestigio internazionale della BBC.

Canone tv, quanto si paga in Germania

Se vi lamentate del canone Rai sappiate che in Germania la tassa sulle tv è pari a 215,76€ per abitazione (17,98€ al mese), indipendentemente dal fatto che possediate o meno una tv o una radio. In poche parole dovete pagare sempre e comunque. Anche qui però va considerato il dato del Pil pro-capite che in Germania è più alto del nostro, essendo pari a 38.200 euro.

Tassa sulla tv, c'è anche chi viene tartassato

Diamo uno sguardo anche agli altri Paesi: in Danimarca il costo della tassa sulla tv è di ben 335 euro (ma gli stipendi danesi non sono certo paragonabili con quelli italiani); la Finlandia ha abolito la tassa sul possesso di un televisore nel 2013, sostituendola con un’imposta a parte che aumenta al variare del reddito (si va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 140).

Il canone tv in Europa: dove non si paga (o si paga di meno)

Ma c’è anche chi paga di meno (e chi non paga per niente). In Spagna ad esempio la tv pubblica è finanziata direttamente dallo Stato. La tassa sulla tv è pari a 0 euro anche in Belgio, Bulgaria, Estonia, Cipro, Olanda, Ungheria, Islanda, Lussemburgo e vari altri Paesi. Insomma, c’è anche chi il canone non sa neppure cosa sia. In Grecia l’imposta viene pagata (come in Italia) insieme alla bolletta della luce, ma il totale è di solo 51,60 €. Anche in Portogallo, per fare un altro esempio, il contributo ammonta a poco più di 30 euro l’anno.

Canone Rai, Italia vs Europa

Bisogna inoltre sottolineare che in molti Paesi (Danimarca, Svezia, Francia e Regno Unito tra gli altri), ci sono forti restrizioni alle pubblicità commerciali, laddove sulla Rai gli spot continuano ad essere ben presenti. Poi ovviamente si potrebbe fare anche un discorso sulla qualità dell’offerta, ma ogni giudizio in questo senso lo lasciamo ai lettori.